https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849732323.html
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, выпустив девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:36
2023-02-04T13:36
2023-02-04T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, выпустив девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.10 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849718567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, выпустив по ней девять снарядов