https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849732323.html

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, выпустив девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:36

2023-02-04T13:36

2023-02-04T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, выпустив девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.10 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849718567.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол