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Украина предложила европейским партнерам свои подземные хранилища газа - РИА Новости, 04.02.2023
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Украина предложила европейским партнерам свои подземные хранилища газа
Украина предложила европейским партнерам свои подземные хранилища газа - РИА Новости, 04.02.2023
Украина предложила европейским партнерам свои подземные хранилища газа
Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Европейский союз, заявил заместитель министра... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:34
2023-02-04T16:37
экономика
украина
евросоюз
в мире
азербайджан
югк
ильхам алиев
румыния
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Европейский союз, заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в ходе девятого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку. В Баку, 3 февраля, состоялось девятое министерское заседания в рамках Консультативного совета по ЮГК под председательством президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и при участии президента Румынии Клауса Иоханиса и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон. “Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны - члены Европейского Союза. Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки”, - приводит слова Колесника пресс-служба министерства. Он отметил, что большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ, ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода, Он подчеркнул, что для оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения. Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. "Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей снабжения природным газом”, - добавил он.
https://ria.ru/20230202/gaz-1849273015.html
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экономика, украина, евросоюз, в мире, азербайджан, югк, ильхам алиев, румыния
Экономика, Украина, Евросоюз, В мире, Азербайджан, ЮГК, Ильхам Алиев, Румыния
16:34 04.02.2023 (обновлено: 16:37 04.02.2023)
 
Украина предложила европейским партнерам свои подземные хранилища газа

Киев заявил о готовности предоставить европейским партнерам свои подземные хранилища газа

© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция, Львовская область
Газораспределительная станция, Львовская область - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция, Львовская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Европейский союз, заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в ходе девятого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку.
В Баку, 3 февраля, состоялось девятое министерское заседания в рамках Консультативного совета по ЮГК под председательством президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и при участии президента Румынии Клауса Иоханиса и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон.
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“Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны - члены Европейского Союза. Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки”, - приводит слова Колесника пресс-служба министерства.
Он отметил, что большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ, ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода, Он подчеркнул, что для оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения.
Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС.
"Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей снабжения природным газом”, - добавил он.
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ЭкономикаУкраинаЕвросоюзВ миреАзербайджанЮГКИльхам АлиевРумыния
 
 
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