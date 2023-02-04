В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины
Ведущий Fox Карлсон раскритиковал сенатора Грэма за требование передать F-16 Украине
© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, потребовавшего от Пентагона отправить Украине истребители F-16.
Журналист назвал Грэма самым "агрессивно настроенным" "либеральным республиканцем" в американском сенате, который считает границы Украины гораздо более важными, чем собственные границы США.
"Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России", - предупредил Карлсон. Это, по его словам, "прямая и, возможно, очень короткая дорожка" до обмена ядерными ударами.
"Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор", - указал он.
По мнению журналиста, Грэма заботит лишь неоконсервативная политика и "больше ничего", при этом у него нет детей, а "будущее его не волнует".
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник не исключил возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.