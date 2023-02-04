Рейтинг@Mail.ru
В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/f16-1849683883.html
В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины
В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины - РИА Новости, 04.02.2023
В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины
Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, потребовавшего от Пентагона отправить Украине истребители F-16. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:07
2023-02-04T03:07
в мире
украина
сша
россия
линдси грэм
такер карлсон
джо байден
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151960/28/1519602831_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_d0d2fe182f581d0e6f0a440092aef432.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, потребовавшего от Пентагона отправить Украине истребители F-16.Журналист назвал Грэма самым "агрессивно настроенным" "либеральным республиканцем" в американском сенате, который считает границы Украины гораздо более важными, чем собственные границы США."Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России", - предупредил Карлсон. Это, по его словам, "прямая и, возможно, очень короткая дорожка" до обмена ядерными ударами."Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор", - указал он.По мнению журналиста, Грэма заботит лишь неоконсервативная политика и "больше ничего", при этом у него нет детей, а "будущее его не волнует".СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник не исключил возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/f-16-1849638415.html
https://ria.ru/20230203/istrebiteli-1849534090.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151960/28/1519602831_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_ac4ee062cab32574098d22d90f84ed7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, линдси грэм, такер карлсон, джо байден, пентагон, нато, f-16
В мире, Украина, США, Россия, Линдси Грэм, Такер Карлсон, Джо Байден, Пентагон, НАТО, F-16
03:07 04.02.2023
 
В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины

Ведущий Fox Карлсон раскритиковал сенатора Грэма за требование передать F-16 Украине

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, потребовавшего от Пентагона отправить Украине истребители F-16.
Журналист назвал Грэма самым "агрессивно настроенным" "либеральным республиканцем" в американском сенате, который считает границы Украины гораздо более важными, чем собственные границы США.
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:20Специальная военная операция на Украине
Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине
"Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России", - предупредил Карлсон. Это, по его словам, "прямая и, возможно, очень короткая дорожка" до обмена ядерными ударами.
"Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор", - указал он.
По мнению журналиста, Грэма заботит лишь неоконсервативная политика и "больше ничего", при этом у него нет детей, а "будущее его не волнует".
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник не исключил возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:43Специальная военная операция на Украине
Сунак не исключил передачу Киеву истребителей
 
В миреУкраинаСШАРоссияЛиндси ГрэмТакер КарлсонДжо БайденПентагонНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала