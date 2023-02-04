https://ria.ru/20230204/evropa-1849748515.html

СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины

СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины - РИА Новости, 04.02.2023

СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины

На фоне украинского кризиса европейские государства предпочли вместо создания собственной системы обороны положиться на силы США, заявил обозреватель The... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:38

2023-02-04T15:38

2023-02-04T16:15

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сша

европа

вашингтон (штат)

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На фоне украинского кризиса европейские государства предпочли вместо создания собственной системы обороны положиться на силы США, заявил обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.Как считает автор статьи, конфликт поставил Европу в прямую зависимость от решений Вашингтона, который руководил реагированием на ситуацию, мобилизовал союзников, организовал военную помощь Украине и предоставил Киеву самое большое количество техники и разведданных."Считается, что в Европейском союзе нет настоящего лидера, а США по-родительски воспитывают Брюссель. Это проблема, которая может снова преследовать США", — заявила изданию аналитик Совета по международным отношениям в Вашингтоне Лиана Фикс.Похожая картина складывается и в области финансирования и разработок европейской автономной системы обороны. Как подчеркнул Эрлангер, из-за отсутствия интереса к этой области Брюсселя странам Европы приходится прибегать к готовым решениям. Это, в свою очередь, создает условия для приобретения американского оружия.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849702123.html

https://ria.ru/20230204/postavki-1849598957.html

сша

европа

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, сша, европа, вашингтон (штат), джо байден, вооруженные силы украины, f-35, m1 abrams