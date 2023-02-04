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СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины - РИА Новости, 04.02.2023
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СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины
СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины - РИА Новости, 04.02.2023
СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины
На фоне украинского кризиса европейские государства предпочли вместо создания собственной системы обороны положиться на силы США, заявил обозреватель The... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:38
2023-02-04T16:15
в мире
технологии
сша
европа
вашингтон (штат)
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На фоне украинского кризиса европейские государства предпочли вместо создания собственной системы обороны положиться на силы США, заявил обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.Как считает автор статьи, конфликт поставил Европу в прямую зависимость от решений Вашингтона, который руководил реагированием на ситуацию, мобилизовал союзников, организовал военную помощь Украине и предоставил Киеву самое большое количество техники и разведданных."Считается, что в Европейском союзе нет настоящего лидера, а США по-родительски воспитывают Брюссель. Это проблема, которая может снова преследовать США", — заявила изданию аналитик Совета по международным отношениям в Вашингтоне Лиана Фикс.Похожая картина складывается и в области финансирования и разработок европейской автономной системы обороны. Как подчеркнул Эрлангер, из-за отсутствия интереса к этой области Брюсселя странам Европы приходится прибегать к готовым решениям. Это, в свою очередь, создает условия для приобретения американского оружия.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849702123.html
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сша
европа
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в мире, технологии, сша, европа, вашингтон (штат), джо байден, вооруженные силы украины, f-35, m1 abrams
В мире, Технологии, США, Европа, Вашингтон (штат), Джо Байден, Вооруженные силы Украины, F-35, M1 Abrams
15:38 04.02.2023 (обновлено: 16:15 04.02.2023)
 
СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины

The Washington Post: Европа оказалась полностью зависима от США в вопросах обороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На фоне украинского кризиса европейские государства предпочли вместо создания собственной системы обороны положиться на силы США, заявил обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.
Как считает автор статьи, конфликт поставил Европу в прямую зависимость от решений Вашингтона, который руководил реагированием на ситуацию, мобилизовал союзников, организовал военную помощь Украине и предоставил Киеву самое большое количество техники и разведданных.
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"Считается, что в Европейском союзе нет настоящего лидера, а США по-родительски воспитывают Брюссель. Это проблема, которая может снова преследовать США", — заявила изданию аналитик Совета по международным отношениям в Вашингтоне Лиана Фикс.
Похожая картина складывается и в области финансирования и разработок европейской автономной системы обороны. Как подчеркнул Эрлангер, из-за отсутствия интереса к этой области Брюсселя странам Европы приходится прибегать к готовым решениям. Это, в свою очередь, создает условия для приобретения американского оружия.

"Германия взбесила Францию, немедленно закупив американские истребители F-35 вместо того, чтобы покупать европейские или даже ждать долго откладывавшийся франко-германо-испанский реактивный проект Future Combat Air System, который сам конкурировал с предложенным британско-итало-японским проектом. Но ни один из проектов не предполагает, что работающий истребитель появится до 2035-го или 2040 года", — рассказал автор.

Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков киевским властям ранее анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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