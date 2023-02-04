https://ria.ru/20230204/evraziya-1849759341.html
Успех России на Украине обеспечит стабильность в Евразии, считает эксперт
Успех России на Украине обеспечит стабильность в Евразии, считает эксперт - РИА Новости, 04.02.2023
Успех России на Украине обеспечит стабильность в Евразии, считает эксперт
Успех России в специальной военной операции на Украине обеспечит стабильность в евразийском регионе, считает член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:14
2023-02-04T17:14
2023-02-04T17:17
украина
россия
дмитрий тренин
московский центр карнеги
евразия
в мире
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ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Успех России в специальной военной операции на Украине обеспечит стабильность в евразийском регионе, считает член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), экс-директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин. Эксперт отметил, что ожидает победы России, так как у нее есть ресурсы, есть воля к этой победе, и у Москвы "ставки выше чем для США и стран Европы", поэтому у нее есть гораздо больше возможностей одержать верх. По его мнению , для этого потребуется высокая цена. "Она уже высокая сегодня, но очевидно, она будет еще выше к тому моменту, когда, как я ожидаю, Россия одержит победу или достигнет своих стратегических целей. В этом случае ситуация в Евразии будет, на мой взгляд более стабильной. Это создаст для России возможность выступать в качестве системообразующей державы или державы, которая обеспечивает порядок на значительной части Евразии",- отметил эксперт.
https://ria.ru/20221027/evraziya-1827348843.html
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украина, россия, дмитрий тренин, московский центр карнеги , евразия, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Тренин, Московский Центр Карнеги , Евразия, В мире
17:14 04.02.2023 (обновлено: 17:17 04.02.2023)
Успех России на Украине обеспечит стабильность в Евразии, считает эксперт
Политолог Тренин: успех России в спецоперации на Украине обеспечит стабильность в Евразии