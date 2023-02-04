https://ria.ru/20230204/es-1849678428.html

ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России

ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России - РИА Новости, 04.02.2023

ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России

Евросоюз будет периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на российские нефтепродукты, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T00:40

2023-02-04T00:40

2023-02-04T00:40

австралия

россия

цены на нефть

евросоюз

еврокомиссия

g7

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз будет периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на российские нефтепродукты, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии (ЕК). Следующий обзор должен быть в марте, добавил собеседник журналистов. Евросоюз в пятницу согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов - для тех, которые торгуются с дисконтом. Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций. Мера, согласованная в пятницу, вводит запрет для компаний ЕС, в частности, по транспортировке грузов, идущих в третьи страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

https://ria.ru/20230111/potolki-1844086027.html

https://ria.ru/20230203/potolok-1849651985.html

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австралия, россия, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии