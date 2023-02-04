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ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России - РИА Новости, 04.02.2023
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ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России
ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России - РИА Новости, 04.02.2023
ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России
Евросоюз будет периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на российские нефтепродукты, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:40
2023-02-04T00:40
австралия
россия
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
g7
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз будет периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на российские нефтепродукты, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии (ЕК). Следующий обзор должен быть в марте, добавил собеседник журналистов. Евросоюз в пятницу согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов - для тех, которые торгуются с дисконтом. Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций. Мера, согласованная в пятницу, вводит запрет для компаний ЕС, в частности, по транспортировке грузов, идущих в третьи страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
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австралия, россия, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Австралия, Россия, Цены на нефть, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
00:40 04.02.2023
 
ЕС будет оценивать необходимость менять цены на нефтепродукты из России

ЕС будет периодически оценивать необходимость менять лимит цен на российские нефтепродукты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз будет периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на российские нефтепродукты, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии (ЕК).
"Есть четкие правила пересмотра в регулировании. Они говорят, что Комиссия (ЕК) будет каждые два месяца давать очень детальный технический обзор рыночной ситуации, ценовых трендов, покупательских трендах и так далее. На основе этого обзора, страны-члены (ЕС - ред.) будут обсуждать, а также коалиция G7 будет обсуждать, есть ли необходимость корректировать эти цены", - сообщил он.
Следующий обзор должен быть в марте, добавил собеседник журналистов.
Евросоюз в пятницу согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов - для тех, которые торгуются с дисконтом.
Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций.
Мера, согласованная в пятницу, вводит запрет для компаний ЕС, в частности, по транспортировке грузов, идущих в третьи страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита.
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В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
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