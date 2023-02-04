https://ria.ru/20230204/elka-1849710149.html

Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу

Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу - РИА Новости, 04.02.2023

Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу

Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:44

2023-02-04T10:44

2023-02-04T10:44

общество

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148482/56/1484825608_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_4494e7519b3316f9eabd215b711715b4.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу, сообщает управделами президента РФ. Семена они получили еще в 2017 году, пообещав вырастить из них новые деревья. Сейчас высота елочек достигла уже 35 сантиметров. "Осенью ребята пересадили их в просторные грядки своего питомника, а весной в рамках акции "Лес Победы" высадят в лесу… Учащиеся школьного лесничества верят, что через много лет одна из этих молодых ёлочек тоже будет украшать Соборную площадь Кремля.", - говорится в сообщении. Главная новогодняя елка страны украшает Соборную площадь Кремля. После демонтажа ее древесина используется для изготовления сувениров.

https://ria.ru/20230106/pererabotka-1840467102.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва