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Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу - РИА Новости, 04.02.2023
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Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу - РИА Новости, 04.02.2023
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу
Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:44
2023-02-04T10:44
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москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу, сообщает управделами президента РФ. Семена они получили еще в 2017 году, пообещав вырастить из них новые деревья. Сейчас высота елочек достигла уже 35 сантиметров. "Осенью ребята пересадили их в просторные грядки своего питомника, а весной в рамках акции "Лес Победы" высадят в лесу… Учащиеся школьного лесничества верят, что через много лет одна из этих молодых ёлочек тоже будет украшать Соборную площадь Кремля.", - говорится в сообщении. Главная новогодняя елка страны украшает Соборную площадь Кремля. После демонтажа ее древесина используется для изготовления сувениров.
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
10:44 04.02.2023
 
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу

Ученики подмосковного школьного лесничества высадят деревца из семян кремлевской елки

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКремлевская елка
Кремлевская елка - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кремлевская елка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу, сообщает управделами президента РФ.
Семена они получили еще в 2017 году, пообещав вырастить из них новые деревья. Сейчас высота елочек достигла уже 35 сантиметров.
"Осенью ребята пересадили их в просторные грядки своего питомника, а весной в рамках акции "Лес Победы" высадят в лесу… Учащиеся школьного лесничества верят, что через много лет одна из этих молодых ёлочек тоже будет украшать Соборную площадь Кремля.", - говорится в сообщении.
Главная новогодняя елка страны украшает Соборную площадь Кремля. После демонтажа ее древесина используется для изготовления сувениров.
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