https://ria.ru/20230204/elka-1849710149.html
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу - РИА Новости, 04.02.2023
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу
Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:44
2023-02-04T10:44
2023-02-04T10:44
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу, сообщает управделами президента РФ. Семена они получили еще в 2017 году, пообещав вырастить из них новые деревья. Сейчас высота елочек достигла уже 35 сантиметров. "Осенью ребята пересадили их в просторные грядки своего питомника, а весной в рамках акции "Лес Победы" высадят в лесу… Учащиеся школьного лесничества верят, что через много лет одна из этих молодых ёлочек тоже будет украшать Соборную площадь Кремля.", - говорится в сообщении. Главная новогодняя елка страны украшает Соборную площадь Кремля. После демонтажа ее древесина используется для изготовления сувениров.
https://ria.ru/20230106/pererabotka-1840467102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва
Дети вырастили деревца из семян кремлевской елки и посадят их в лесу
Ученики подмосковного школьного лесничества высадят деревца из семян кремлевской елки
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ученики подмосковного школьного лесничества, получившие семена из шишек кремлевской елки, вырастили в питомнике молодые деревца, а весной высадят их в лесу, сообщает управделами президента РФ.
Семена они получили еще в 2017 году, пообещав вырастить из них новые деревья. Сейчас высота елочек достигла уже 35 сантиметров.
"Осенью ребята пересадили их в просторные грядки своего питомника, а весной в рамках акции "Лес Победы" высадят в лесу… Учащиеся школьного лесничества верят, что через много лет одна из этих молодых ёлочек тоже будет украшать Соборную площадь Кремля.", - говорится в сообщении.
Главная новогодняя елка страны украшает Соборную площадь Кремля. После демонтажа ее древесина используется для изготовления сувениров.