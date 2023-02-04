https://ria.ru/20230204/dtp-1849714736.html

Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ

Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ - РИА Новости, 04.02.2023

Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ

Автомобиль Lada Largus, попавший в ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими на трассе в Саратовской области, принадлежит районной больнице и вез пациентов РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:31

2023-02-04T11:31

2023-02-04T15:08

происшествия

саратовская область

самара

пугачев

роман бусаргин

lada vesta

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849743930_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b029fe86f9feb18fa038e6017bc8a660.jpg

САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, попавший в ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими на трассе в Саратовской области, принадлежит районной больнице и вез пациентов на гемодиализ, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.Ранее в правительстве области сообщили, что утром в субботу на трассе Самара - Пугачев в Балаковском районе столкнулись грузовой автомобиль и Lada Largus, в результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным областного управления ГИБДД, погибли 45-летний водитель автомобиля, три его пассажирки 1959, 1967 и 2001 годов рождения, а пострадали двое пассажиров 1950 и 1984 годов рождения. Губернатор Роман Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших."Пострадавшие из автомобиля Largus Краснопартизанской районной больницы были транспортированы на гемодиализ в Балаково. Пациентов погибло три человека и двое (пострадавших - ред.) доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу", - написал Костин.Он отметил, что бригада санитарной авиации доставит пострадавших в Саратов, как только этот станет возможным по медицинским показаниям."Главному врачу Краснопартизанской районной больницы поручено оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи родственникам пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил министр.

https://ria.ru/20230202/dtp-1849158769.html

саратовская область

самара

пугачев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, самара, пугачев, роман бусаргин, lada vesta, гибдд мвд рф