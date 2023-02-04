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Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ - РИА Новости, 04.02.2023
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Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ
Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ - РИА Новости, 04.02.2023
Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ
Автомобиль Lada Largus, попавший в ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими на трассе в Саратовской области, принадлежит районной больнице и вез пациентов РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:31
2023-02-04T15:08
происшествия
саратовская область
самара
пугачев
роман бусаргин
lada vesta
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, попавший в ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими на трассе в Саратовской области, принадлежит районной больнице и вез пациентов на гемодиализ, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.Ранее в правительстве области сообщили, что утром в субботу на трассе Самара - Пугачев в Балаковском районе столкнулись грузовой автомобиль и Lada Largus, в результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным областного управления ГИБДД, погибли 45-летний водитель автомобиля, три его пассажирки 1959, 1967 и 2001 годов рождения, а пострадали двое пассажиров 1950 и 1984 годов рождения. Губернатор Роман Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших."Пострадавшие из автомобиля Largus Краснопартизанской районной больницы были транспортированы на гемодиализ в Балаково. Пациентов погибло три человека и двое (пострадавших - ред.) доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу", - написал Костин.Он отметил, что бригада санитарной авиации доставит пострадавших в Саратов, как только этот станет возможным по медицинским показаниям."Главному врачу Краснопартизанской районной больницы поручено оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи родственникам пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил министр.
https://ria.ru/20230202/dtp-1849158769.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, самара, пугачев, роман бусаргин, lada vesta, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Самара, Пугачев, Роман Бусаргин, Lada Vesta, ГИБДД МВД РФ
11:31 04.02.2023 (обновлено: 15:08 04.02.2023)
 
Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ

Автомобиль больницы, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ

© Фото : Прокуратура Саратовской областиДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области
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САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, попавший в ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими на трассе в Саратовской области, принадлежит районной больнице и вез пациентов на гемодиализ, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее в правительстве области сообщили, что утром в субботу на трассе Самара - Пугачев в Балаковском районе столкнулись грузовой автомобиль и Lada Largus, в результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным областного управления ГИБДД, погибли 45-летний водитель автомобиля, три его пассажирки 1959, 1967 и 2001 годов рождения, а пострадали двое пассажиров 1950 и 1984 годов рождения. Губернатор Роман Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
"Пострадавшие из автомобиля Largus Краснопартизанской районной больницы были транспортированы на гемодиализ в Балаково. Пациентов погибло три человека и двое (пострадавших - ред.) доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу", - написал Костин.
Он отметил, что бригада санитарной авиации доставит пострадавших в Саратов, как только этот станет возможным по медицинским показаниям.
"Главному врачу Краснопартизанской районной больницы поручено оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи родственникам пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил министр.
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ПроисшествияСаратовская областьСамараПугачевРоман БусаргинLada VestaГИБДД МВД РФ
 
 
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