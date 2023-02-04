11:31 04.02.2023 (обновлено: 15:08 04.02.2023)
Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ
Автомобиль больницы, попавший в ДТП под Саратовом, вез пациентов на гемодиализ
© Фото : Прокуратура Саратовской областиДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области
© Фото : Прокуратура Саратовской области
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области
САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, попавший в ДТП с четырьмя погибшими и двумя пострадавшими на трассе в Саратовской области, принадлежит районной больнице и вез пациентов на гемодиализ, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее в правительстве области сообщили, что утром в субботу на трассе Самара - Пугачев в Балаковском районе столкнулись грузовой автомобиль и Lada Largus, в результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным областного управления ГИБДД, погибли 45-летний водитель автомобиля, три его пассажирки 1959, 1967 и 2001 годов рождения, а пострадали двое пассажиров 1950 и 1984 годов рождения. Губернатор Роман Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
"Пострадавшие из автомобиля Largus Краснопартизанской районной больницы были транспортированы на гемодиализ в Балаково. Пациентов погибло три человека и двое (пострадавших - ред.) доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу", - написал Костин.
Он отметил, что бригада санитарной авиации доставит пострадавших в Саратов, как только этот станет возможным по медицинским показаниям.
"Главному врачу Краснопартизанской районной больницы поручено оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи родственникам пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил министр.
2 февраля, 10:43Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре