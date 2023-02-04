Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849727779.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома - РИА Новости, 04.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, обнаружены неразорвавшиеся снаряды,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:58
2023-02-04T14:43
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849740923_0:276:2882:1897_1920x0_80_0_0_0fc9ef27f8ff4cd31e5c78a319a61077.jpg
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района произошли прямые попадания в многоквартирные дома по улице Артёма возле ресторана "Адачи", по улице Университетской возле кафе "Зимний сад". Также поступила информация о неразорвавшемся снаряде по улице Университетской", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849713196.html
https://ria.ru/20230204/donbass-1849717662.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849740923_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a9fc15c8c4b292fb28dd8a8aff0c9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
12:58 04.02.2023 (обновлено: 14:43 04.02.2023)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района произошли прямые попадания в многоквартирные дома по улице Артёма возле ресторана "Адачи", по улице Университетской возле кафе "Зимний сад". Также поступила информация о неразорвавшемся снаряде по улице Университетской", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
В квартире дома в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 11:55
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
ПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала