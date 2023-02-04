12:58 04.02.2023 (обновлено: 14:43 04.02.2023)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района произошли прямые попадания в многоквартирные дома по улице Артёма возле ресторана "Адачи", по улице Университетской возле кафе "Зимний сад". Также поступила информация о неразорвавшемся снаряде по улице Университетской", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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