https://ria.ru/20230204/donetsk-1849727779.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома - РИА Новости, 04.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома

Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, обнаружены неразорвавшиеся снаряды,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:58

2023-02-04T12:58

2023-02-04T14:43

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района произошли прямые попадания в многоквартирные дома по улице Артёма возле ресторана "Адачи", по улице Университетской возле кафе "Зимний сад". Также поступила информация о неразорвавшемся снаряде по улице Университетской", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849713196.html

https://ria.ru/20230204/donbass-1849717662.html

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк