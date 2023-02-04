https://ria.ru/20230204/donetsk-1849718567.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет
Украинские войска в 11.54 (совпадает с мск) выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:00
2023-02-04T12:00
2023-02-04T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.54 (совпадает с мск) выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.54 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телергам-канале представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не называются.Кроме того, в 11.44 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230204/osmotr-1849702745.html
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
12:00 04.02.2023 (обновлено: 14:36 04.02.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет