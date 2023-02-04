https://ria.ru/20230204/donetsk-1849713196.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:23
2023-02-04T11:23
2023-02-04T11:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 (совпадает с мск) обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка