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В Союзе добровольцев Донбасса предложили создать новое воинское соединение - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/dobrovoltsy-1849781848.html
В Союзе добровольцев Донбасса предложили создать новое воинское соединение
В Союзе добровольцев Донбасса предложили создать новое воинское соединение - РИА Новости, 04.02.2023
В Союзе добровольцев Донбасса предложили создать новое воинское соединение
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай предложил обратиться к российским властям с просьбой о создании нового воинского соединения, состоящего из... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:29
2023-02-04T21:06
специальная военная операция на украине
донбасс
александр бородай
константин малофеев
россия
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МАРИУПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай предложил обратиться к российским властям с просьбой о создании нового воинского соединения, состоящего из добровольцев.Он отметил, что наличие батальонов и отдельных отрядов играет важную роль. Однако у соединений, начиная с бригады, есть собственные бронетехника и артиллерия, а также ремонтная рота, подчеркнул Бородай.В свою очередь, председатель высшего совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев пояснил, в каком виде может существовать новое подразделение. По его словам, батальоны и разрозненные части добровольцев нужно собрать в одно соединение, которое могло бы продемонстрировать, "на что способны люди, которые давно воюют, которые давно держат в руках оружие и знают, как это делать".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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донбасс, александр бородай, константин малофеев, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Александр Бородай, Константин Малофеев, Россия
20:29 04.02.2023 (обновлено: 21:06 04.02.2023)
 
В Союзе добровольцев Донбасса предложили создать новое воинское соединение

Глава Союза добровольцев Донбасса Бородай предложил создать новое воинское соединение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай предложил обратиться к российским властям с просьбой о создании нового воинского соединения, состоящего из добровольцев.
Он отметил, что наличие батальонов и отдельных отрядов играет важную роль. Однако у соединений, начиная с бригады, есть собственные бронетехника и артиллерия, а также ремонтная рота, подчеркнул Бородай.

"У нас есть совершенно конкретное предложение: обратиться к руководству страны с тем, чтобы из добровольческих подразделений, отрядов добровольцев Донбасса создать соединение", — сказал он, выступая перед собранием Союза добровольцев Донбасса.

В свою очередь, председатель высшего совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев пояснил, в каком виде может существовать новое подразделение. По его словам, батальоны и разрозненные части добровольцев нужно собрать в одно соединение, которое могло бы продемонстрировать, "на что способны люди, которые давно воюют, которые давно держат в руках оружие и знают, как это делать".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассАлександр БородайКонстантин МалофеевРоссия
 
 
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