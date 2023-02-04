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В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/dnr-1849695290.html
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения - РИА Новости, 04.02.2023
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения
Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:14
2023-02-04T08:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в субботу. "За минувшие сутки, с 0.00 3 февраля до 0.00 4 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. В пятницу штаб также сообщил об одном погибшем и двух пострадавших от обстрелов украинских войск мирных жителях.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html
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донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
08:14 04.02.2023 (обновлено: 08:18 04.02.2023)
 
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения

В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения при обстрелах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в субботу.
"За минувшие сутки, с 0.00 3 февраля до 0.00 4 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
В пятницу штаб также сообщил об одном погибшем и двух пострадавших от обстрелов украинских войск мирных жителях.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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