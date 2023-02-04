https://ria.ru/20230204/dnr-1849695290.html
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения - РИА Новости, 04.02.2023
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения
Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:14
2023-02-04T08:14
2023-02-04T08:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в субботу. "За минувшие сутки, с 0.00 3 февраля до 0.00 4 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. В пятницу штаб также сообщил об одном погибшем и двух пострадавших от обстрелов украинских войск мирных жителях.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
08:14 04.02.2023 (обновлено: 08:18 04.02.2023)
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения при обстрелах