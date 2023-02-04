https://ria.ru/20230204/dnr-1849695290.html

В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения

В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения - РИА Новости, 04.02.2023

В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения

Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:14

2023-02-04T08:14

2023-02-04T08:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстрелах территории ДНР украинскими войсками за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны республики в субботу. "За минувшие сутки, с 0.00 3 февраля до 0.00 4 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. В пятницу штаб также сообщил об одном погибшем и двух пострадавших от обстрелов украинских войск мирных жителях.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, происшествия