https://ria.ru/20230204/dizel-1849737229.html

Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты

Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты - РИА Новости, 04.02.2023

Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты

Венгерское правительство выступило категорически против дальнейшего расширения санкций на российские энергоносители, заявили в Министерстве энергетики страны. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:19

2023-02-04T14:19

2023-02-04T16:30

евросоюз

венгрия

россия

санкции в отношении россии

европа

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg

БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Венгерское правительство выступило категорически против дальнейшего расширения санкций на российские энергоносители, заявили в Министерстве энергетики страны. Из-за ограничений европейцам приходится закупать нефть из далеких регионов, импортируя ее из Индии, Китая и с Ближнего Востока, напомнили в министерстве."Это означает, что она (Европа. — Прим. ред.) может закупать нефтепродукты гораздо дальше и дороже, что может вызвать нестабильность поставок", — говорится в заявлении ведомства.В министерстве напомнили, что Венгрия изначально была против расширения санкций на российский энергосектор, так как большая часть нефти поступает в страну из России по нефтепроводу "Дружба". И сейчас, когда в ЕС на повестке дня также стоят полномасштабные энергетические санкции, в том числе против атомной энергетики и импорта газа, Будапешт выступает решительно против их расширения.Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны. В ответ Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221223/neft-1840758898.html

https://ria.ru/20230131/evrosoyuz-1848773774.html

венгрия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, венгрия, россия, санкции в отношении россии, европа, экономика, в мире