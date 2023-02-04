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Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты
Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты - РИА Новости, 04.02.2023
Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты
Венгерское правительство выступило категорически против дальнейшего расширения санкций на российские энергоносители, заявили в Министерстве энергетики страны. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:19
2023-02-04T14:19
2023-02-04T16:30
евросоюз
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санкции в отношении россии
европа
экономика
в мире
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БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Венгерское правительство выступило категорически против дальнейшего расширения санкций на российские энергоносители, заявили в Министерстве энергетики страны. Из-за ограничений европейцам приходится закупать нефть из далеких регионов, импортируя ее из Индии, Китая и с Ближнего Востока, напомнили в министерстве."Это означает, что она (Европа. — Прим. ред.) может закупать нефтепродукты гораздо дальше и дороже, что может вызвать нестабильность поставок", — говорится в заявлении ведомства.В министерстве напомнили, что Венгрия изначально была против расширения санкций на российский энергосектор, так как большая часть нефти поступает в страну из России по нефтепроводу "Дружба". И сейчас, когда в ЕС на повестке дня также стоят полномасштабные энергетические санкции, в том числе против атомной энергетики и импорта газа, Будапешт выступает решительно против их расширения.Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны. В ответ Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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евросоюз, венгрия, россия, санкции в отношении россии, европа, экономика, в мире
Евросоюз, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, Европа, Экономика, В мире
14:19 04.02.2023 (обновлено: 16:30 04.02.2023)
Венгрия выступила против расширения санкций на российские нефтепродукты
Будапешт заявил об угрозе дефицита дизеля в ЕС из-за санкций на российские нефтепродукты
БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Венгерское правительство выступило категорически против дальнейшего расширения санкций на российские энергоносители, заявили в Министерстве энергетики страны.
"В Европе можно ожидать даже дефицита дизеля и роста цен на нефтепродукты, поскольку половину потребности ЕС
в дизеле пока обеспечивают российские источники", — указали в ведомстве на проблемы, с которыми регион может столкнуться после вступления 5 февраля в силу санкций на российские нефтепродукты.
Из-за ограничений европейцам приходится закупать нефть из далеких регионов, импортируя ее из Индии, Китая и с Ближнего Востока, напомнили в министерстве.
"Это означает, что она (Европа. — Прим. ред.) может закупать нефтепродукты гораздо дальше и дороже, что может вызвать нестабильность поставок", — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве напомнили, что Венгрия изначально была против расширения санкций на российский энергосектор, так как большая часть нефти поступает в страну из России по нефтепроводу "Дружба". И сейчас, когда в ЕС на повестке дня также стоят полномасштабные энергетические санкции, в том числе против атомной энергетики и импорта газа, Будапешт выступает решительно против их расширения.
Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны.
В ответ Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.