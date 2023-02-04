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Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
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Культура
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Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля
Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля
Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к стране. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:35
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культура
новости культуры
жерар депардье
россия
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БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к стране. При этом он добавил, что ему "совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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новости культуры, жерар депардье, россия, украина
Культура, Новости культуры, Жерар Депардье, Россия, Украина
13:35 04.02.2023 (обновлено: 15:10 04.02.2023)
 
Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля

Актер Жерар Депардье заявил, что события на Украине не изменили его отношения к России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к стране.
"Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу", — сказал Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, отвечая на вопрос о том, изменил ли кризис на Украине его отношение к России.
При этом он добавил, что ему "совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября 2022, 19:47Культура
Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу
 
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