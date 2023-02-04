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Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля

Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля - РИА Новости, 04.02.2023

Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к стране. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:35

2023-02-04T13:35

2023-02-04T15:10

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БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к стране. При этом он добавил, что ему "совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221112/tsentr-1831089384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, жерар депардье, россия, украина