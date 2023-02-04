13:35 04.02.2023 (обновлено: 15:10 04.02.2023)
Депардье рассказал, как стал относиться к России после 24 февраля
Актер Жерар Депардье заявил, что события на Украине не изменили его отношения к России
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к стране.
"Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу", — сказал Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, отвечая на вопрос о том, изменил ли кризис на Украине его отношение к России.
При этом он добавил, что ему "совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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