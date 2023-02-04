https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849733679.html

В Кисловодске появится скульптура Чебурашки

В Кисловодске появится скульптура Чебурашки - РИА Новости, 04.02.2023

В Кисловодске появится скульптура Чебурашки

Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:54

2023-02-04T13:54

2023-02-04T13:54

кисловодск

чебурашка

карл маркс

дмитрий дьяченко

мосфильм

сочи

пятигорск

общество

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ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города. "Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съёмки одной из самых эффектных сцен кинокартины. В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, также в Кисловодске появилась традиция - в кинотеатре в конце просмотра зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения. Как отмечают власти, ранее Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка". По сюжету картины, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях - Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.

https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849692730.html

кисловодск

сочи

пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кисловодск, чебурашка, карл маркс, дмитрий дьяченко, мосфильм, сочи, пятигорск, общество