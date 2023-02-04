В Кисловодске появится скульптура Чебурашки
На улице Карла Маркса в Кисловодске установят скульптуру Чебурашки
Фигурка Чебурашки. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города.
"Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съёмки одной из самых эффектных сцен кинокартины. В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, также в Кисловодске появилась традиция - в кинотеатре в конце просмотра зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения.
Как отмечают власти, ранее Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка".
По сюжету картины, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях - Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.