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В Кисловодске появится скульптура Чебурашки - РИА Новости, 04.02.2023
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В Кисловодске появится скульптура Чебурашки
В Кисловодске появится скульптура Чебурашки - РИА Новости, 04.02.2023
В Кисловодске появится скульптура Чебурашки
Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:54
2023-02-04T13:54
кисловодск
чебурашка
карл маркс
дмитрий дьяченко
мосфильм
сочи
пятигорск
общество
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ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города. "Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съёмки одной из самых эффектных сцен кинокартины. В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, также в Кисловодске появилась традиция - в кинотеатре в конце просмотра зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения. Как отмечают власти, ранее Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка". По сюжету картины, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях - Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
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кисловодск, чебурашка, карл маркс, дмитрий дьяченко, мосфильм, сочи, пятигорск, общество
Кисловодск, Чебурашка, Карл Маркс, Дмитрий Дьяченко, Мосфильм, Сочи, Пятигорск, Общество
13:54 04.02.2023
 
В Кисловодске появится скульптура Чебурашки

На улице Карла Маркса в Кисловодске установят скульптуру Чебурашки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФигурка Чебурашки
Фигурка Чебурашки - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фигурка Чебурашки. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города.
"Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съёмки одной из самых эффектных сцен кинокартины. В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, также в Кисловодске появилась традиция - в кинотеатре в конце просмотра зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения.
Как отмечают власти, ранее Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка".
По сюжету картины, Чебурашка - настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка - прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях - Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
Кадр из фильма Чебурашка
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В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"
 
КисловодскЧебурашкаКарл МарксДмитрий ДьяченкоМосфильмСочиПятигорскОбщество
 
 
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