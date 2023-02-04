https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849692730.html

В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"

В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 04.02.2023

В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"

Показ фильма "Чебурашка" состоится в будапештском кинотеатре "Урания" 10 февраля на русском языке с английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в Российском... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T07:07

2023-02-04T07:07

2023-02-04T16:40

будапешт

россия

сочи

чебурашка

дмитрий дьяченко

сергей гармаш

союзмультфильм

вгтрк

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БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Показ фильма "Чебурашка" состоится в будапештском кинотеатре "Урания" 10 февраля на русском языке с английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в Российском культурном центре (РКЦ) в Будапеште.По его словам, билеты на киносеанс раскупаются активно, поэтому если он пройдет успешно, может зайти речь и о дополнительном показе. Руководитель РКЦ отметил, что это первый за долгие годы случай показа фильма в Будапеште параллельно с премьерным прокатом в России."Надеемся, что в будущем удастся приобрести себе современную проекционную аппаратуру, которая позволила бы нам уже у себя в центре устраивать вот такие премьерные показы. На то, что уже вышло в интернете, собрать широкую публику сложно. Как правило, люди идут с удовольствием на что-то премьерное. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы параллельно с выходом в прокат в России каких-то новинок и мы могли бы их показывать у себя", — сказал собеседник агентства."Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили пять миллиардов рублей. Фильм создан в совместном партнерстве "Союзмультфильма", ВГТРК и Yellow, Black and White.По сюжету картины, Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка — прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.

https://ria.ru/20230129/prokat-1848280326.html

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будапешт, россия, сочи, чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, союзмультфильм, вгтрк