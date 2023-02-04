07:07 04.02.2023 (обновлено: 16:40 04.02.2023)
В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"
В Будапеште состоится показ фильма "Чебурашка" на русском языке с английскими субтитрами
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Показ фильма "Чебурашка" состоится в будапештском кинотеатре "Урания" 10 февраля на русском языке с английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в Российском культурном центре (РКЦ) в Будапеште.
"Показ "Чебурашки" состоится в национальном кинотеатре "Урания", это центральный кинотеатр, в котором проходят национальные кинофестивали. Сеанс состоится в большом зале на 430 мест. Российский культурный центр договорился с руководством кинотеатра. Мы пояснили, что это не политический фильм, это семейная комедия, добрый фильм для всех возрастов, и они пошли навстречу. Показ будет на русском языке с субтитрами на английском", — сказал руководитель РКЦ Валерий Платонов.
По его словам, билеты на киносеанс раскупаются активно, поэтому если он пройдет успешно, может зайти речь и о дополнительном показе.
Руководитель РКЦ отметил, что это первый за долгие годы случай показа фильма в Будапеште параллельно с премьерным прокатом в России.
"Надеемся, что в будущем удастся приобрести себе современную проекционную аппаратуру, которая позволила бы нам уже у себя в центре устраивать вот такие премьерные показы. На то, что уже вышло в интернете, собрать широкую публику сложно. Как правило, люди идут с удовольствием на что-то премьерное. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы параллельно с выходом в прокат в России каких-то новинок и мы могли бы их показывать у себя", — сказал собеседник агентства.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили пять миллиардов рублей. Фильм создан в совместном партнерстве "Союзмультфильма", ВГТРК и Yellow, Black and White.
По сюжету картины, Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка — прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.