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В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 04.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849692730.html
В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"
В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 04.02.2023
В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"
Показ фильма "Чебурашка" состоится в будапештском кинотеатре "Урания" 10 февраля на русском языке с английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в Российском... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T07:07
2023-02-04T16:40
будапешт
россия
сочи
чебурашка
дмитрий дьяченко
сергей гармаш
союзмультфильм
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БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Показ фильма "Чебурашка" состоится в будапештском кинотеатре "Урания" 10 февраля на русском языке с английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в Российском культурном центре (РКЦ) в Будапеште.По его словам, билеты на киносеанс раскупаются активно, поэтому если он пройдет успешно, может зайти речь и о дополнительном показе. Руководитель РКЦ отметил, что это первый за долгие годы случай показа фильма в Будапеште параллельно с премьерным прокатом в России."Надеемся, что в будущем удастся приобрести себе современную проекционную аппаратуру, которая позволила бы нам уже у себя в центре устраивать вот такие премьерные показы. На то, что уже вышло в интернете, собрать широкую публику сложно. Как правило, люди идут с удовольствием на что-то премьерное. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы параллельно с выходом в прокат в России каких-то новинок и мы могли бы их показывать у себя", — сказал собеседник агентства."Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили пять миллиардов рублей. Фильм создан в совместном партнерстве "Союзмультфильма", ВГТРК и Yellow, Black and White.По сюжету картины, Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка — прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
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будапешт, россия, сочи, чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, союзмультфильм, вгтрк
Будапешт, Россия, Сочи, Чебурашка, Дмитрий Дьяченко, Сергей Гармаш, Союзмультфильм, ВГТРК, Культура
07:07 04.02.2023 (обновлено: 16:40 04.02.2023)
 
В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"

В Будапеште состоится показ фильма "Чебурашка" на русском языке с английскими субтитрами

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 фев — РИА Новости. Показ фильма "Чебурашка" состоится в будапештском кинотеатре "Урания" 10 февраля на русском языке с английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в Российском культурном центре (РКЦ) в Будапеште.

"Показ "Чебурашки" состоится в национальном кинотеатре "Урания", это центральный кинотеатр, в котором проходят национальные кинофестивали. Сеанс состоится в большом зале на 430 мест. Российский культурный центр договорился с руководством кинотеатра. Мы пояснили, что это не политический фильм, это семейная комедия, добрый фильм для всех возрастов, и они пошли навстречу. Показ будет на русском языке с субтитрами на английском", — сказал руководитель РКЦ Валерий Платонов.

По его словам, билеты на киносеанс раскупаются активно, поэтому если он пройдет успешно, может зайти речь и о дополнительном показе.
Руководитель РКЦ отметил, что это первый за долгие годы случай показа фильма в Будапеште параллельно с премьерным прокатом в России.
"Надеемся, что в будущем удастся приобрести себе современную проекционную аппаратуру, которая позволила бы нам уже у себя в центре устраивать вот такие премьерные показы. На то, что уже вышло в интернете, собрать широкую публику сложно. Как правило, люди идут с удовольствием на что-то премьерное. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы параллельно с выходом в прокат в России каких-то новинок и мы могли бы их показывать у себя", — сказал собеседник агентства.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили пять миллиардов рублей. Фильм создан в совместном партнерстве "Союзмультфильма", ВГТРК и Yellow, Black and White.
По сюжету картины, Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка — прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
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КультураБудапештРоссияСочиЧебурашкаДмитрий ДьяченкоСергей ГармашСоюзмультфильмВГТРК
 
 
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