06:12 04.02.2023 (обновлено: 15:50 04.02.2023)
ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец "Сан-Паулу"
ВМС Бразилии в Атлантике затопили свой единственный списанный авианосец "Сан-Паулу"
МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Бразильский флот затопил в Атлантике свой бывший авианосец "Сан-Паулу" после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска сесть на мель, сказано в сообщении ведомства.
"Относительно корпуса бывшего авианосца "Сан-Паулу" <...> сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом", — говорится в коммюнике на сайте бразильских ВМС.
Единственный авианосец ВМС Бразилии São Paulo был выведен из эксплуатации и в 2021 году продан турецкой компании Sök за 1,9 миллиона долларов США. Новый собственник летом 2022 года отбуксировал корабль в Турцию, где его должны были разобрать, однако по прибытии в Средиземное море местные власти отозвали разрешение на стоянку.
Авианосец доставили обратно в Бразилию, где также отказались принять его, ссылаясь на риски для окружающей среды и безопасности порта: в корпусе уже было несколько отверстий, корабль набирал воду и существовал риск неконтролируемого затопления.
В январе ВМС Бразилии приняли на себя операции, связанные с бывшим авианосцем, который в течение нескольких месяцев находился в территориальных водах страны.
Согласно сообщению ВМС, судно было затоплено в 350 километрах от берега на глубине около пяти тысяч метров. Район затопления был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, рыболовства и экосистем.
Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов подверг сомнению безопасность затопления такого судна для местных экосистем, учитывая значительное количество загрязняющих веществ в его конструкции, включая асбест, хлорфторуглероды, частицы микропластика и тяжелых металлов. В институте отметили, что такие страны, как Италия, Норвегия, Дания и Турция, располагают аккредитованными верфями для зеленой переработки судов согласно правилам Международной морской организации ООН и Базельской конвенции.