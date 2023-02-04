https://ria.ru/20230204/braziliya-1849690506.html

ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец "Сан-Паулу"

ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец "Сан-Паулу" - РИА Новости, 04.02.2023

ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец "Сан-Паулу"

Бразильский флот затопил в Атлантике свой бывший авианосец "Сан-Паулу" после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска сесть на... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T06:12

2023-02-04T06:12

2023-02-04T15:50

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МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Бразильский флот затопил в Атлантике свой бывший авианосец "Сан-Паулу" после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны из-за риска сесть на мель, сказано в сообщении ведомства.Единственный авианосец ВМС Бразилии São Paulo был выведен из эксплуатации и в 2021 году продан турецкой компании Sök за 1,9 миллиона долларов США. Новый собственник летом 2022 года отбуксировал корабль в Турцию, где его должны были разобрать, однако по прибытии в Средиземное море местные власти отозвали разрешение на стоянку.Авианосец доставили обратно в Бразилию, где также отказались принять его, ссылаясь на риски для окружающей среды и безопасности порта: в корпусе уже было несколько отверстий, корабль набирал воду и существовал риск неконтролируемого затопления.В январе ВМС Бразилии приняли на себя операции, связанные с бывшим авианосцем, который в течение нескольких месяцев находился в территориальных водах страны.Согласно сообщению ВМС, судно было затоплено в 350 километрах от берега на глубине около пяти тысяч метров. Район затопления был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, рыболовства и экосистем.Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов подверг сомнению безопасность затопления такого судна для местных экосистем, учитывая значительное количество загрязняющих веществ в его конструкции, включая асбест, хлорфторуглероды, частицы микропластика и тяжелых металлов. В институте отметили, что такие страны, как Италия, Норвегия, Дания и Турция, располагают аккредитованными верфями для зеленой переработки судов согласно правилам Международной морской организации ООН и Базельской конвенции.

https://ria.ru/20230131/lula-1848554438.html

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турция

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в мире, бразилия, турция, сша, международная морская организация, оон