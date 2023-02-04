Рейтинг@Mail.ru
Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/blinken-1849678159.html
Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР
Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР - РИА Новости, 04.02.2023
Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин, пока ситуация с обнаруженным в воздушном пространстве... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:31
2023-02-04T00:32
сша
пекин
китай
в мире
энтони блинкен
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832260824_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_370d1a1085535751ecb86454fe1d0964.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин, пока ситуация с обнаруженным в воздушном пространстве страны китайским аэростатом остается неразрешенной. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
https://ria.ru/20230203/blinken-1849668301.html
сша
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832260824_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e1695c90f5ff8eef64eb97b79c2ce5b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пекин, китай, в мире, энтони блинкен, министерство обороны сша
США, Пекин, Китай, В мире, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
00:31 04.02.2023 (обновлено: 00:32 04.02.2023)
 
Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР

Блинкен заявил, что не готов назвать даты визита в Пекин из-за ситуации с аэростатом КНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин, пока ситуация с обнаруженным в воздушном пространстве страны китайским аэростатом остается неразрешенной.
"Данный визит состоится тогда, когда для него сложатся подходящие условия. Я не намерен называть конкретные сроки или даты, так как мы сосредоточены на том, чтобы данная сохраняющаяся проблема была разрешена. Первый шаг, как я уже сказал, состоит в том, чтобы устранить разведывательный аэростат из нашего воздушного пространства", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 22:29
В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным
 
СШАПекинКитайВ миреЭнтони БлинкенМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала