00:31 04.02.2023 (обновлено: 00:32 04.02.2023)
Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР
Блинкен заявил, что не готов назвать даты визита в Пекин из-за ситуации с аэростатом КНР
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин, пока ситуация с обнаруженным в воздушном пространстве страны китайским аэростатом остается неразрешенной.
"Данный визит состоится тогда, когда для него сложатся подходящие условия. Я не намерен называть конкретные сроки или даты, так как мы сосредоточены на том, чтобы данная сохраняющаяся проблема была разрешена. Первый шаг, как я уже сказал, состоит в том, чтобы устранить разведывательный аэростат из нашего воздушного пространства", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.