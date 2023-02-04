https://ria.ru/20230204/blinken-1849678159.html

Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР

Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР - РИА Новости, 04.02.2023

Блинкен затруднился назвать новые даты визита в КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин, пока ситуация с обнаруженным в воздушном пространстве... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T00:31

2023-02-04T00:31

2023-02-04T00:32

сша

пекин

китай

в мире

энтони блинкен

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин, пока ситуация с обнаруженным в воздушном пространстве страны китайским аэростатом остается неразрешенной. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230203/blinken-1849668301.html

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пекин

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сша, пекин, китай, в мире, энтони блинкен, министерство обороны сша