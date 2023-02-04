https://ria.ru/20230204/belorussiya-1849737081.html

В Белоруссии уточнили требования к здоровью для допуска к воинской службе

В Белоруссии уточнили требования к здоровью для допуска к воинской службе - РИА Новости, 04.02.2023

В Белоруссии уточнили требования к здоровью для допуска к воинской службе

Минобороны и минздрав Белоруссии уточнили требования к здоровью граждан, разрешающие их допуск к воинской службе, соответствующее постановление двух министерств РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:18

2023-02-04T14:18

2023-02-04T14:18

белоруссия

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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Минобороны и минздрав Белоруссии уточнили требования к здоровью граждан, разрешающие их допуск к воинской службе, соответствующее постановление двух министерств опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале страны. Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что требования к здоровью лиц, поступающих на военную службу, будут уточнены, поскольку в современных условиях зачастую они являются завышенными, а также не учитывают поступление в войска новых образцов военной техники и изменение форм ведения боевых действий. В качестве примера в минобороны приводили неактуальные требования по массе тела, зрению, плоскостопие. "Внести в инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью, утвержденную постановлением министерства обороны Республики Беларусь и министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 января 2020 года, … изменения", - говорится в документе. В частности, инструкцией определяются показатели физического развития для граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу, службу в резерве, поступлении на военную службу по контракту, при отборе для прохождения военной службы на отдельных воинских специальностях, а также для граждан при поступлении в военные учебные заведения. Например, предусмотрено, что "граждане с массой тела более 100 кг негодны к военной службе в силах специальных операций вооруженных сил". Ранее негодными для такой службы признавались граждане, вес которых составляет более 90 кг. Расширены возможности признания годными к ряду видов воинской службы граждан, которые имеют ожирение II степени с индексом массы тела более 37 кг/м2. Также уточнены показатели определения годности к воинской службе при болезнях эндокринной системы, расстройстве питания и нарушении обмена веществ, болезнях нервной системы, глаз, сердца, кожи, позвоночника, при артериальной гипертензии, деформации стопы и других болезнях. Постановление вступает с 5 февраля.

https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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