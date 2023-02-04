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В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей - РИА Новости, 04.02.2023
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В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей
В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей - РИА Новости, 04.02.2023
В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей
Греческие коммунисты провели в субботу в Пирее митинг против захода в порт американского авианосца George W. Bush и вовлечения Греции в планы США и НАТО,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:16
2023-02-04T21:32
в мире
греция
нато
сша
европарламент
коммунистическая партия греции
пирея
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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греческие коммунисты провели в субботу в Пирее митинг против захода в порт американского авианосца George W. Bush и вовлечения Греции в планы США и НАТО, сообщил информационный портал Компартии Греции (КПГ) 902.gr. Авианосец с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите. В Пирей он зашел 3 февраля. Митинг прошел под лозунгом "Американско-натовский авианосец нежелателен". "Второй раз менее чем за три месяца этот авианосец швартуется в греческом порту. В то же время в Суде на Крите в ближайшее время ожидается швартовка французского авианосца "Шарль де Голль", который также остановился в Пирее несколько месяцев назад, и ему также оказали соответствующий прием рабочие. Пирей, Салоники, Александруполис, Волос и Кавала — это пять портов, которые американцы планируют использовать как минимум до конца 2028 года для перевалки своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу, на границу с Россией", - заявил на митинге член ЦК КПГ и секретарь центрального совета Коммунистической молодежи Греции, кандидат в депутаты парламента Греции Никос Ампатиелос. По его словам, много лет правительства Греции соглашаются на участие Греции в военных планах НАТО, предоставляя критически важную инфраструктуру, соглашаются ввести санкции против России, за что в конечном итоге расплачивается народ. "Они проголосовали в Европарламенте за отправку оружия реакционному правительству Зеленского. Они аплодировали Зеленскому и азовским нацистам в Раде. Они проголосовали за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подливая масла в огонь", - сказал Ампатиелос. Судя по видеозаписям, в митинге участвовали несколько сот человек. Между тем замминистра обороны Греции Николаос Хардалиас посетил в пятницу авианосец. "Его приветствовали командующий авианосной ударной группой номер 10 контр-адмирал Деннис Велес (Dennis Velez) и командир Дэвид-Тэвис Поллард, которые проинформировали его об оперативных возможностях авианосца и ряде задач, которые он может выполнять.
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в мире, греция, нато, сша, европарламент, коммунистическая партия греции, пирея
В мире, Греция, НАТО, США, Европарламент, Коммунистическая партия Греции, Пирея
21:16 04.02.2023 (обновлено: 21:32 04.02.2023)
 
В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей

Греческие коммунисты провели митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей

CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. BushАмериканский авианосец George H.W. Bush
Американский авианосец George H.W. Bush - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush
Американский авианосец George H.W. Bush. Архивное фото
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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греческие коммунисты провели в субботу в Пирее митинг против захода в порт американского авианосца George W. Bush и вовлечения Греции в планы США и НАТО, сообщил информационный портал Компартии Греции (КПГ) 902.gr.
Авианосец с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите. В Пирей он зашел 3 февраля. Митинг прошел под лозунгом "Американско-натовский авианосец нежелателен".
"Второй раз менее чем за три месяца этот авианосец швартуется в греческом порту. В то же время в Суде на Крите в ближайшее время ожидается швартовка французского авианосца "Шарль де Голль", который также остановился в Пирее несколько месяцев назад, и ему также оказали соответствующий прием рабочие. Пирей, Салоники, Александруполис, Волос и Кавала — это пять портов, которые американцы планируют использовать как минимум до конца 2028 года для перевалки своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу, на границу с Россией", - заявил на митинге член ЦК КПГ и секретарь центрального совета Коммунистической молодежи Греции, кандидат в депутаты парламента Греции Никос Ампатиелос.
"Никто не может делать вид, что ничего не происходит, когда в порту Пирей, в Эгейском море в целом, стоят корабли НАТО, которые делают остановку и готовятся осуществить свои убийственные планы. Мы здесь, чтобы во всеуслышание заявить, что империалистам не рады в Пирее", - заявил он.
По его словам, много лет правительства Греции соглашаются на участие Греции в военных планах НАТО, предоставляя критически важную инфраструктуру, соглашаются ввести санкции против России, за что в конечном итоге расплачивается народ. "Они проголосовали в Европарламенте за отправку оружия реакционному правительству Зеленского. Они аплодировали Зеленскому и азовским нацистам в Раде. Они проголосовали за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подливая масла в огонь", - сказал Ампатиелос.
Судя по видеозаписям, в митинге участвовали несколько сот человек.
Между тем замминистра обороны Греции Николаос Хардалиас посетил в пятницу авианосец. "Его приветствовали командующий авианосной ударной группой номер 10 контр-адмирал Деннис Велес (Dennis Velez) и командир Дэвид-Тэвис Поллард, которые проинформировали его об оперативных возможностях авианосца и ряде задач, которые он может выполнять.
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