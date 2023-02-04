https://ria.ru/20230204/avianosets-1849786101.html

В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей

В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей - РИА Новости, 04.02.2023

В Греции прошел митинг против захода авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей

Греческие коммунисты провели в субботу в Пирее митинг против захода в порт американского авианосца George W. Bush и вовлечения Греции в планы США и НАТО,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:16

2023-02-04T21:16

2023-02-04T21:32

в мире

греция

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пирея

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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греческие коммунисты провели в субботу в Пирее митинг против захода в порт американского авианосца George W. Bush и вовлечения Греции в планы США и НАТО, сообщил информационный портал Компартии Греции (КПГ) 902.gr. Авианосец с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите. В Пирей он зашел 3 февраля. Митинг прошел под лозунгом "Американско-натовский авианосец нежелателен". "Второй раз менее чем за три месяца этот авианосец швартуется в греческом порту. В то же время в Суде на Крите в ближайшее время ожидается швартовка французского авианосца "Шарль де Голль", который также остановился в Пирее несколько месяцев назад, и ему также оказали соответствующий прием рабочие. Пирей, Салоники, Александруполис, Волос и Кавала — это пять портов, которые американцы планируют использовать как минимум до конца 2028 года для перевалки своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу, на границу с Россией", - заявил на митинге член ЦК КПГ и секретарь центрального совета Коммунистической молодежи Греции, кандидат в депутаты парламента Греции Никос Ампатиелос. По его словам, много лет правительства Греции соглашаются на участие Греции в военных планах НАТО, предоставляя критически важную инфраструктуру, соглашаются ввести санкции против России, за что в конечном итоге расплачивается народ. "Они проголосовали в Европарламенте за отправку оружия реакционному правительству Зеленского. Они аплодировали Зеленскому и азовским нацистам в Раде. Они проголосовали за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подливая масла в огонь", - сказал Ампатиелос. Судя по видеозаписям, в митинге участвовали несколько сот человек. Между тем замминистра обороны Греции Николаос Хардалиас посетил в пятницу авианосец. "Его приветствовали командующий авианосной ударной группой номер 10 контр-адмирал Деннис Велес (Dennis Velez) и командир Дэвид-Тэвис Поллард, которые проинформировали его об оперативных возможностях авианосца и ряде задач, которые он может выполнять.

https://ria.ru/20221012/nato-1823268859.html

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в мире, греция, нато, сша, европарламент, коммунистическая партия греции, пирея