https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html
Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы
Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы - РИА Новости, 04.02.2023
Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы
Передача Киеву все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:03
2023-02-04T04:03
2023-02-04T08:27
пентагон
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Передача Киеву все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Соединенных Штатов поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.Как отметил Антонов, Штаты "не видят границ" в стремлении нанести Москве стратегическое поражение. Такими темпами, добавил посол, США могут дойти до "абсолютного безумства", как, например, предоставление Украине истребителей."Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину", — указал он.При этом он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия между нападением ВСУ на новые регионы или субъекты, входившие в состав страны до начала спецоперации.Он отметил, что "любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал", и чем скорее это осознают в США, тем быстрее закончится конфликт.США в пятницу объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230203/snaryady-1849659596.html
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пентагон, анатолий антонов, сша, россия, украина
Пентагон, Анатолий Антонов, США, Россия, Украина
04:03 04.02.2023 (обновлено: 08:27 04.02.2023)
Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы
Посол Антонов: США обостряют конфликт на Украине, передавая ей все более мощное оружие
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Передача Киеву все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Соединенных Штатов поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.
"Администрация (президента США. — Прим. ред.) поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат", — заявил дипломат, его комментарий обнародован в соцсетях посольства.
Как отметил Антонов, Штаты "не видят границ" в стремлении нанести Москве стратегическое поражение.
Такими темпами, добавил посол, США могут дойти до "абсолютного безумства", как, например, предоставление Украине истребителей.
"Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области
, Крым или Смоленщину", — указал он.
При этом он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия между нападением ВСУ на новые регионы или субъекты, входившие в состав страны до начала спецоперации.
"Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, — это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами", — заверил Антонов.
Он отметил, что "любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал", и чем скорее это осознают в США, тем быстрее закончится конфликт.
США
в пятницу объявили о выделении Украине
пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.
GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО
поддерживают Киев
, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров
ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.