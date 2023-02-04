https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html

Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы

Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы - РИА Новости, 04.02.2023

Антонов прокомментировал решение США передать Украине дальнобойные бомбы

Передача Киеву все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T04:03

2023-02-04T04:03

2023-02-04T08:27

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Передача Киеву все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Соединенных Штатов поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.Как отметил Антонов, Штаты "не видят границ" в стремлении нанести Москве стратегическое поражение. Такими темпами, добавил посол, США могут дойти до "абсолютного безумства", как, например, предоставление Украине истребителей."Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину", — указал он.При этом он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия между нападением ВСУ на новые регионы или субъекты, входившие в состав страны до начала спецоперации.Он отметил, что "любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал", и чем скорее это осознают в США, тем быстрее закончится конфликт.США в пятницу объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230203/snaryady-1849659596.html

https://ria.ru/20230202/ugroza-1849326038.html

https://ria.ru/20230202/leopard-1849300424.html

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пентагон, анатолий антонов, сша, россия, украина