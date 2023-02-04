https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей - РИА Новости, 04.02.2023
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей
Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:47
2023-02-04T08:47
2023-02-04T12:27
республика крым
владимир константинов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849722501_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_e96eeb6c0d0e3f2f0d7639bd06e33808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. По словам политика, перед выставлением национализированных предприятий на торги проведут их оценку. Вместе с тем Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы. "Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — подчеркнул он.В пятницу крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230203/krym-1849663307.html
https://ria.ru/20230203/krym-1849504767.html
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849722501_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_d3d0787f4fe2949e19c5167bbd32b610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир константинов, украина
Республика Крым, Владимир Константинов, Украина
08:47 04.02.2023 (обновлено: 12:27 04.02.2023)
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей
Константинов: стоимость национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
"В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры", — объяснил он.
По словам политика, перед выставлением национализированных предприятий на торги проведут их оценку.
Вместе с тем Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы.
"Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — подчеркнул он.
В пятницу крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России
недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов
заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.