https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html

Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей

Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей - РИА Новости, 04.02.2023

Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей

Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:47

2023-02-04T08:47

2023-02-04T12:27

республика крым

владимир константинов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849722501_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_e96eeb6c0d0e3f2f0d7639bd06e33808.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. По словам политика, перед выставлением национализированных предприятий на торги проведут их оценку. Вместе с тем Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы. "Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — подчеркнул он.В пятницу крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230203/krym-1849663307.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849504767.html

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, украина