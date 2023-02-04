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Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей - РИА Новости, 04.02.2023
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Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей - РИА Новости, 04.02.2023
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей
Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:47
2023-02-04T12:27
республика крым
владимир константинов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. По словам политика, перед выставлением национализированных предприятий на торги проведут их оценку. Вместе с тем Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы. "Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — подчеркнул он.В пятницу крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230203/krym-1849663307.html
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республика крым, владимир константинов, украина
Республика Крым, Владимир Константинов, Украина
08:47 04.02.2023 (обновлено: 12:27 04.02.2023)
 
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей

Константинов: стоимость национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПирс и маяк в Ялте
Пирс и маяк в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пирс и маяк в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
"В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры", — объяснил он.
По словам политика, перед выставлением национализированных предприятий на торги проведут их оценку.
Вместе с тем Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы.
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"Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — подчеркнул он.
В пятницу крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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