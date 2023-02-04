https://ria.ru/20230204/afrika-1849709361.html
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику - РИА Новости, 04.02.2023
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику
Москва благодарна африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:38
2023-02-04T10:38
2023-02-04T10:38
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Москва благодарна африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров. "Мы очень благодарны африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, это касается в том числе и Египта", - заявил российский дипломат. По словам Озерова, в России видят, что очень многие африканские страны заняли "формально нейтральную позицию" по ситуации на Украине, несмотря на давление со стороны Запада. Второй саммит Россия - Африка запланирован на июль 2023 года, он пройдёт в Санкт-Петербурге. Первый саммит Россия - Африка состоялся в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств. Как отметил Озеров ранее Озеров, второй форум будет во многом посвящен экономическому и гуманитарному сотрудничеству РФ и стран Африки, в том числе продовольственной и энергетической безопасности.
https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, африка, москва, олег озеров
В мире, Россия, Африка, Москва, Олег Озеров
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику
Посол Озеров: Москва благодарна странам Африки за взвешенную политику в отношении России