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В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику - РИА Новости, 04.02.2023
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В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику - РИА Новости, 04.02.2023
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику
Москва благодарна африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:38
2023-02-04T10:38
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Москва благодарна африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров. "Мы очень благодарны африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, это касается в том числе и Египта", - заявил российский дипломат. По словам Озерова, в России видят, что очень многие африканские страны заняли "формально нейтральную позицию" по ситуации на Украине, несмотря на давление со стороны Запада. Второй саммит Россия - Африка запланирован на июль 2023 года, он пройдёт в Санкт-Петербурге. Первый саммит Россия - Африка состоялся в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств. Как отметил Озеров ранее Озеров, второй форум будет во многом посвящен экономическому и гуманитарному сотрудничеству РФ и стран Африки, в том числе продовольственной и энергетической безопасности.
https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html
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в мире, россия, африка, москва, олег озеров
В мире, Россия, Африка, Москва, Олег Озеров
10:38 04.02.2023
 
В МИД поблагодарили страны Африки за взвешенную политику

Посол Озеров: Москва благодарна странам Африки за взвешенную политику в отношении России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Москва благодарна африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров.
"Мы очень благодарны африканским государствам за их взвешенную, разумную политику в отношении России, это касается в том числе и Египта", - заявил российский дипломат.
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Вчера, 09:03
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД
По словам Озерова, в России видят, что очень многие африканские страны заняли "формально нейтральную позицию" по ситуации на Украине, несмотря на давление со стороны Запада.
Второй саммит Россия - Африка запланирован на июль 2023 года, он пройдёт в Санкт-Петербурге. Первый саммит Россия - Африка состоялся в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.
Как отметил Озеров ранее Озеров, второй форум будет во многом посвящен экономическому и гуманитарному сотрудничеству РФ и стран Африки, в том числе продовольственной и энергетической безопасности.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 08:13
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
 
В миреРоссияАфрикаМоскваОлег Озеров
 
 
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