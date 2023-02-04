Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/afrika-1849695176.html
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 04.02.2023
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:13
2023-02-04T08:13
россия
африка
олег озеров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564552_0:117:2950:1776_1920x0_80_0_0_52b8410dc2eef7409c7b260bda116f92.jpg
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров. "Ведем переговоры со многими странами", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможности перехода на торговлю в национальных валютах с Африкой. "Естественно, это сложный процесс, он требует принятия решений как со стороны российских регулирующих органов, так и со стороны африканских", - добавил Озеров.
https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564552_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_53de4c41a8d5d468951047f940b5826c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, олег озеров, в мире
Россия, Африка, Олег Озеров, В мире
08:13 04.02.2023
 
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах

Посол Озеров: Россия ведет переговоры со многими странами Африки о торговле в нацвалютах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров.
"Ведем переговоры со многими странами", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможности перехода на торговлю в национальных валютах с Африкой.
"Естественно, это сложный процесс, он требует принятия решений как со стороны российских регулирующих органов, так и со стороны африканских", - добавил Озеров.
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 06:25
В МИД заявили об обратном эффекте от требований Запада к странам Африки
 
РоссияАфрикаОлег ОзеровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала