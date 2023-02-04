https://ria.ru/20230204/afrika-1849695176.html

В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах

В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 04.02.2023

В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах

Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:13

2023-02-04T08:13

2023-02-04T08:13

россия

африка

олег озеров

в мире

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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров. "Ведем переговоры со многими странами", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможности перехода на торговлю в национальных валютах с Африкой. "Естественно, это сложный процесс, он требует принятия решений как со стороны российских регулирующих органов, так и со стороны африканских", - добавил Озеров.

https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html

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африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, олег озеров, в мире