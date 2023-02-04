https://ria.ru/20230204/afrika-1849695176.html
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах - РИА Новости, 04.02.2023
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:13
2023-02-04T08:13
2023-02-04T08:13
россия
африка
олег озеров
в мире
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров. "Ведем переговоры со многими странами", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможности перехода на торговлю в национальных валютах с Африкой. "Естественно, это сложный процесс, он требует принятия решений как со стороны российских регулирующих органов, так и со стороны африканских", - добавил Озеров.
https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, олег озеров, в мире
Россия, Африка, Олег Озеров, В мире
В МИД рассказали о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
Посол Озеров: Россия ведет переговоры со многими странами Африки о торговле в нацвалютах
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров.
"Ведем переговоры со многими странами", - сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможности перехода на торговлю в национальных валютах с Африкой.
"Естественно, это сложный процесс, он требует принятия решений как со стороны российских регулирующих органов, так и со стороны африканских", - добавил Озеров.