23:17 04.02.2023 (обновлено: 23:28 04.02.2023)
Пентагон: китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США
Глава Пентагона Остин: сбитый китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, его использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
"Сегодня днем по указанию президента Байдена американский истребитель… успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины", – говорится в распространенном заявлении главы оборонного ведомства США.
Как отметил Остин, "аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США".
По словам главы Пентагона, глава государства принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с указом президента министерство обороны разработало вариант безопасного поражения аэростата, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность, добавил министр обороны США.