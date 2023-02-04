https://ria.ru/20230204/aerostat-1849795455.html

Пентагон: китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США

Пентагон: китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США - РИА Новости, 04.02.2023

Пентагон: китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:17

2023-02-04T23:17

2023-02-04T23:28

в мире

сша

министерство обороны сша

китай

ллойд остин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849588496_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_28b94800749409b8c46ceae8a2a947fd.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, его использовали для наблюдения за стратегическими объектами.Как отметил Остин, "аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США".По словам главы Пентагона, глава государства принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с указом президента министерство обороны разработало вариант безопасного поражения аэростата, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность, добавил министр обороны США.

https://ria.ru/20230204/ssha-1849679041.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, министерство обороны сша, китай, ллойд остин, джо байден