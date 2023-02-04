США закрыли часть воздушного пространства из-за китайского аэростата
ABC: США закрыли воздушное пространство над штатами, где пролетает китайский аэростат
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу приостановило работу трех аэропортов и закрыло воздушное пространство в ряде районов штатов Северная и Южная Каролина, передает телеканал ABC.
Согласно этим данным, решение принято на основании "инициатив в сфере национальной безопасности". Аналогичную информацию приводит и телеканал Fox News. В связи с чем конкретно были приняты меры, не уточняется.
Как ранее передавали американские СМИ, вблизи города Шарлотт в Северной Каролине в субботу был замечен китайский аэростат. Президент страны Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг присутствия этого аппарата в воздушном пространстве США, пообещал с ней "разобраться".
Ранее телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц указывал, что США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен объявил, что в связи с инцидентом с аэростатом КНР он принял решение отложить запланированный на воскресенье визит в китайскую столицу. По словам Блинкена, США на различных уровнях проинформировали Китай об этом шаге. При этом госсекретарь отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.