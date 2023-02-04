https://ria.ru/20230204/aerostat-1849790075.html

США закрыли часть воздушного пространства из-за китайского аэростата

США закрыли часть воздушного пространства из-за китайского аэростата - РИА Новости, 04.02.2023

США закрыли часть воздушного пространства из-за китайского аэростата

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу приостановило работу трех аэропортов и закрыло воздушное пространство в ряде районов штатов... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:56

2023-02-04T21:56

2023-02-04T21:56

в мире

сша

китай

южная каролина

энтони блинкен

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу приостановило работу трех аэропортов и закрыло воздушное пространство в ряде районов штатов Северная и Южная Каролина, передает телеканал ABC. Согласно этим данным, решение принято на основании "инициатив в сфере национальной безопасности". Аналогичную информацию приводит и телеканал Fox News. В связи с чем конкретно были приняты меры, не уточняется. Как ранее передавали американские СМИ, вблизи города Шарлотт в Северной Каролине в субботу был замечен китайский аэростат. Президент страны Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг присутствия этого аппарата в воздушном пространстве США, пообещал с ней "разобраться". Ранее телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц указывал, что США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен объявил, что в связи с инцидентом с аэростатом КНР он принял решение отложить запланированный на воскресенье визит в китайскую столицу. По словам Блинкена, США на различных уровнях проинформировали Китай об этом шаге. При этом госсекретарь отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

сша

китай

южная каролина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, южная каролина, энтони блинкен, джо байден, министерство обороны сша