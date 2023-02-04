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Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата - РИА Новости, 04.02.2023
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Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата - РИА Новости, 04.02.2023
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата
Администрация США намерена "разобраться" с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего КНР аэростата в американском воздушном пространстве, заявил в субботу... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:59
2023-02-04T19:59
в мире
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Администрация США намерена "разобраться" с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего КНР аэростата в американском воздушном пространстве, заявил в субботу глава Белого дома Джо Байден. "Мы разберемся с этим", - кратко сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов касательно сложившейся ситуации. Глава государства не пояснил, что имеет под этим в виду.
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в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
19:59 04.02.2023
 
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата

Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг аэростата КНР в воздушном пространстве США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Администрация США намерена "разобраться" с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего КНР аэростата в американском воздушном пространстве, заявил в субботу глава Белого дома Джо Байден.
"Мы разберемся с этим", - кратко сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов касательно сложившейся ситуации. Глава государства не пояснил, что имеет под этим в виду.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 10:34
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата
 
В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
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