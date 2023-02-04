https://ria.ru/20230204/aerostat-1849778467.html
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата - РИА Новости, 04.02.2023
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата
Администрация США намерена "разобраться" с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего КНР аэростата в американском воздушном пространстве, заявил в субботу... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:59
2023-02-04T19:59
2023-02-04T19:59
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Администрация США намерена "разобраться" с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего КНР аэростата в американском воздушном пространстве, заявил в субботу глава Белого дома Джо Байден. "Мы разберемся с этим", - кратко сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов касательно сложившейся ситуации. Глава государства не пояснил, что имеет под этим в виду.
https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html
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в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг китайского аэростата
Байден пообещал разобраться с ситуацией вокруг аэростата КНР в воздушном пространстве США