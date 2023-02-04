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США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2023
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США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ
США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2023
США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ
США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном, передает в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T19:48
2023-02-04T19:48
в мире
сша
китай
атлантический океан
дональд трамп
джо байден
марджори тейлор грин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном, передает в субботу телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц. По словам знакомых данными планами источников телеканала, власти намерены дождаться, пока аэростат не окажется над Атлантикой, после чего попытаются сбить его и извлечь обломки из воды. Такой шаг, вероятно, потребует закрытия части воздушного пространства над США на период проведения операции, чтобы обеспечить защиту гражданских ли, утверждают источники. При этом оценка американских властей на сегодняшний день состоит в том, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. В субботу, как отмечает телеканал, аэростат был замечен вблизи города Шарлотт в Северной Каролине. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар". В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html
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в мире, сша, китай, атлантический океан, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Китай, Атлантический океан, Дональд Трамп, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Министерство обороны США, NORAD
19:48 04.02.2023
 
США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ

ABC: США изучают возможность сбить китайский аэростат, когда он окажется над Атлантикой

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном, передает в субботу телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц.
По словам знакомых данными планами источников телеканала, власти намерены дождаться, пока аэростат не окажется над Атлантикой, после чего попытаются сбить его и извлечь обломки из воды. Такой шаг, вероятно, потребует закрытия части воздушного пространства над США на период проведения операции, чтобы обеспечить защиту гражданских ли, утверждают источники.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 08:00
Китайский аэростат сорвал визит американского госсекретаря в Пекин
При этом оценка американских властей на сегодняшний день состоит в том, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. В субботу, как отмечает телеканал, аэростат был замечен вблизи города Шарлотт в Северной Каролине.
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места.
Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар".
В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 10:34
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата
 
В миреСШАКитайАтлантический океанДональд ТрампДжо БайденМарджори Тейлор ГринМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
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