https://ria.ru/20230204/aerostat-1849777155.html

США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ

США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2023

США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, пишут СМИ

США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном, передает в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:48

2023-02-04T19:48

2023-02-04T19:48

в мире

сша

китай

атлантический океан

дональд трамп

джо байден

марджори тейлор грин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном, передает в субботу телеканал ABC со ссылкой на американских должностных лиц. По словам знакомых данными планами источников телеканала, власти намерены дождаться, пока аэростат не окажется над Атлантикой, после чего попытаются сбить его и извлечь обломки из воды. Такой шаг, вероятно, потребует закрытия части воздушного пространства над США на период проведения операции, чтобы обеспечить защиту гражданских ли, утверждают источники. При этом оценка американских властей на сегодняшний день состоит в том, что аппарат управляется КНР при помощи спутников-шпионов. В субботу, как отмечает телеканал, аэростат был замечен вблизи города Шарлотт в Северной Каролине. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар". В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

сша

китай

атлантический океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, атлантический океан, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, министерство обороны сша, norad