https://ria.ru/20230204/aerostat-1849684716.html
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой - РИА Новости, 04.02.2023
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой
Еще один китайский аэростат пролетает над Латинской Америкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление минобороны США. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:57
2023-02-04T03:57
2023-02-04T04:08
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще один китайский аэростат пролетает над Латинской Америкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление минобороны США.Согласно американскому чиновнику, этот аэростат, похоже, на данный момент не движется в сторону США.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
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в мире, сша, латинская америка, китай, патрик райдер, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, США, Латинская Америка, Китай, Патрик Райдер, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
03:57 04.02.2023 (обновлено: 04:08 04.02.2023)
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой
CNN: Пентагон сообщает о полете ещё одного китайского аэростата над Латинской Америкой