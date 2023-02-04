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Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой - РИА Новости, 04.02.2023
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Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой - РИА Новости, 04.02.2023
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой
Еще один китайский аэростат пролетает над Латинской Америкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление минобороны США. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T03:57
2023-02-04T04:08
в мире
сша
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китай
патрик райдер
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще один китайский аэростат пролетает над Латинской Америкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление минобороны США.Согласно американскому чиновнику, этот аэростат, похоже, на данный момент не движется в сторону США.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
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в мире, сша, латинская америка, китай, патрик райдер, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, США, Латинская Америка, Китай, Патрик Райдер, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
03:57 04.02.2023 (обновлено: 04:08 04.02.2023)
 
Пентагон заявил о еще одном китайском аэростате над Латинской Америкой

CNN: Пентагон сообщает о полете ещё одного китайского аэростата над Латинской Америкой

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще один китайский аэростат пролетает над Латинской Америкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление минобороны США.
"Мы получаем сведения об аэростате, которые пролетает над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это еще один китайский аэростат-разведчик", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Согласно американскому чиновнику, этот аэростат, похоже, на данный момент не движется в сторону США.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit во время посадки на базе Уайтмен в штате Миссури - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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