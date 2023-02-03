https://ria.ru/20230203/zhertvy-1849560529.html

В ДНР за неделю погиб один мирный житель, пять пострадали

В ДНР за неделю погиб один мирный житель, пять пострадали - РИА Новости, 03.02.2023

В ДНР за неделю погиб один мирный житель, пять пострадали

Один мирный житель погиб, пять пострадали в ДНР с 27 января по 2 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:43

2023-02-03T15:43

2023-02-03T15:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

владимир путин

украина

россия

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять пострадали в ДНР с 27 января по 2 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 27 января по 2 февраля погиб один человек. Число пострадавших за указанный период составило пять. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5459 мирных жителей, в том числе 126 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230202/motsart-1849195481.html

https://ria.ru/20230203/vzryvy-1849548934.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, дарья морозова, владимир путин, украина, россия