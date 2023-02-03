https://ria.ru/20230203/zhaparov-1849434311.html

Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи

Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи - РИА Новости, 03.02.2023

Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи

Выступление премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова на казахстанском форуме Digital Almaty написал искусственный интеллект (ИИ), об этом рассказал сам глава РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:14

2023-02-03T10:14

2023-02-03T12:04

в мире

технологии

киргизия

акылбек жапаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795978594_0:108:2762:1662_1920x0_80_0_0_136eaf5045304423873f88509b3d4aef.jpg

БИШКЕК, 3 фев — РИА Новости. Выступление премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова на казахстанском форуме Digital Almaty написал искусственный интеллект (ИИ), об этом рассказал сам глава кабмина. Во время своего выступления он также говорил о преимуществах современных компьютерных технологий, из которых наиболее важными назвал два направления — криптовалюты и ИИ.ChatGPT — это многозадачный чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог с человеком, писать тексты, искать ошибки в коде. Он был запущен в ноябре 2022 года.В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что более 52 процентов крупных отечественных организаций внедряют в свою деятельность ИИ, а объем данного рынка к 2030 году должен увеличится минимум вдвое — до 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221230/ai-1842298261.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, киргизия, акылбек жапаров