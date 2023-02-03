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Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи - РИА Новости, 03.02.2023
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Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи
Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи - РИА Новости, 03.02.2023
Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи
Выступление премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова на казахстанском форуме Digital Almaty написал искусственный интеллект (ИИ), об этом рассказал сам глава РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:14
2023-02-03T12:04
в мире
технологии
киргизия
акылбек жапаров
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БИШКЕК, 3 фев — РИА Новости. Выступление премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова на казахстанском форуме Digital Almaty написал искусственный интеллект (ИИ), об этом рассказал сам глава кабмина. Во время своего выступления он также говорил о преимуществах современных компьютерных технологий, из которых наиболее важными назвал два направления — криптовалюты и ИИ.ChatGPT — это многозадачный чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог с человеком, писать тексты, искать ошибки в коде. Он был запущен в ноябре 2022 года.В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что более 52 процентов крупных отечественных организаций внедряют в свою деятельность ИИ, а объем данного рынка к 2030 году должен увеличится минимум вдвое — до 20 миллиардов рублей.
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в мире, технологии, киргизия, акылбек жапаров
В мире, Технологии, Киргизия, Акылбек Жапаров
10:14 03.02.2023 (обновлено: 12:04 03.02.2023)
 
Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи

Часть выступления премьера Киргизии на форуме в Алма-Ате написал искусственный интеллект

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на ПМЭФ-2022
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на ПМЭФ-2022. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 фев — РИА Новости. Выступление премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова на казахстанском форуме Digital Almaty написал искусственный интеллект (ИИ), об этом рассказал сам глава кабмина.
"Например ChatGPT, который успешно сдает экзамены в бизнес-школах, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается. То, что было фантастикой десять лет тому назад, сегодня стало реальностью. Мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта", — признался политик, вызвав в зале аплодисменты.
Во время своего выступления он также говорил о преимуществах современных компьютерных технологий, из которых наиболее важными назвал два направления — криптовалюты и ИИ.
ChatGPT — это многозадачный чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог с человеком, писать тексты, искать ошибки в коде. Он был запущен в ноябре 2022 года.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что более 52 процентов крупных отечественных организаций внедряют в свою деятельность ИИ, а объем данного рынка к 2030 году должен увеличится минимум вдвое — до 20 миллиардов рублей.
Иллюстрация к заголовку этой статьи от нейросети Midjourney
30 декабря 2022, 08:00Наука
Оставит людей без работы. Искусственный интеллект вышел на новый уровень
 
В миреТехнологииКиргизияАкылбек Жапаров
 
 
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