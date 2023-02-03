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Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина - РИА Новости, 03.02.2023
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Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина - РИА Новости, 03.02.2023
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина
Читатели Daily Mail оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, в которой он предупредил, что Москва... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:13
2023-02-03T20:15
политика
россия
украина
владимир путин
сталинград
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, в которой он предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине."(Президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому нужно сдаться, чтобы наступил мир", — написал читатель."США напросились на этот конфликт. Они не свои границы защищают, а пытаются нанести поражение России", — отметил один из пользователей."Зеленского необходимо осудить за военные преступления", — посчитал другой участник беседы.После начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. В новые поставки Вашингтона и Берлина войдут также танки Abrams и Leopard. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за милитаризации украинских силовиков. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html
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политика, россия, украина, владимир путин, сталинград, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, m1 abrams
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Сталинград, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, M1 Abrams
20:13 03.02.2023 (обновлено: 20:15 03.02.2023)
 
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина

Читатели Daily Mail потребовали от Зеленского сдаться после жесткого предупреждения Путина

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, в которой он предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.
"Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовала бы необходимости расширяться до границ этой ядерной державы", — напомнили в комментариях.
"(Президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому нужно сдаться, чтобы наступил мир", — написал читатель.
"США напросились на этот конфликт. Они не свои границы защищают, а пытаются нанести поражение России", — отметил один из пользователей.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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"Зеленского необходимо осудить за военные преступления", — посчитал другой участник беседы.
"Байден, хватит дразнить русского медведя", — заключили в комментариях.
После начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. В новые поставки Вашингтона и Берлина войдут также танки Abrams и Leopard. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за милитаризации украинских силовиков. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
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ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ПутинСталинградСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииM1 Abrams
 
 
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