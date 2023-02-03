https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849649326.html

Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина

Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина - РИА Новости, 03.02.2023

Британцы потребовали от Зеленского сдаться после предупреждения Путина

Читатели Daily Mail оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, в которой он предупредил, что Москва... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:13

2023-02-03T20:13

2023-02-03T20:15

политика

россия

украина

владимир путин

сталинград

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, в которой он предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине."(Президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому нужно сдаться, чтобы наступил мир", — написал читатель."США напросились на этот конфликт. Они не свои границы защищают, а пытаются нанести поражение России", — отметил один из пользователей."Зеленского необходимо осудить за военные преступления", — посчитал другой участник беседы.После начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. В новые поставки Вашингтона и Берлина войдут также танки Abrams и Leopard. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за милитаризации украинских силовиков. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.

https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849600717.html

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политика, россия, украина, владимир путин, сталинград, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, m1 abrams