https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849648757.html

Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа у украинцев в тылу

Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа у украинцев в тылу - РИА Новости, 03.02.2023

Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа у украинцев в тылу

Украинцы, "отдыхающие" в городах вдали от линии фронта, потеряли боевой настрой и мотивацию, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:10

2023-02-03T20:10

2023-02-03T20:31

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинцы, "отдыхающие" в городах вдали от линии фронта, потеряли боевой настрой и мотивацию, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.По его словам, стойкость страны зависит от оружия и мотивации, которую среди прочего определяет "дух внутри государства". Зеленский отметил, что в начале российской спецоперации единение народа было крепче, в том числе в тех населенных пунктах, которые находятся далеко от линии соприкосновения.Президент призвал украинских и иностранных журналистов как можно скорее объединиться и поднять боевой дух населения, "отдыхающего" в тылу, напомнив им об идущих боевых действиях. По его словам, задача Киева сейчас — "не допустить реванша".Ряд украинских СМИ ранее сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Ранее Верховная рада по представлению президента Владимир Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля этого года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230203/zakharova-1849636626.html

https://ria.ru/20230202/naryshkin-1849120143.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины