https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849405074.html

Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ

Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023

Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ

Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать закон об ужесточении наказания для военнослужащих, по его словам, он поддержал документ, учитывая... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:54

2023-02-03T01:54

2023-02-03T01:54

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать закон об ужесточении наказания для военнослужащих, по его словам, он поддержал документ, учитывая мнение главнокомандующего ВС Украины и командиров военных частей, которые считают, что он поможет не только усилить ответственность за преступления, но и избежать "необоснованных потерь личного состава". Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. В середине декабря на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом применить вето в отношении закона, ее авторы считают, что "командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент". Петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. "При принятии решения о подписании закона мной учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава. С целью усовершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные нарушения мною инициирована перед кабинетом министров Украины дополнительная проработка поднятого вопроса", - говорится в ответе Зеленского.

https://ria.ru/20230202/zelenskiy-1849200598.html

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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины