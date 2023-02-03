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Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
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Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ
Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ
Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать закон об ужесточении наказания для военнослужащих, по его словам, он поддержал документ, учитывая... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:54
2023-02-03T01:54
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать закон об ужесточении наказания для военнослужащих, по его словам, он поддержал документ, учитывая мнение главнокомандующего ВС Украины и командиров военных частей, которые считают, что он поможет не только усилить ответственность за преступления, но и избежать "необоснованных потерь личного состава". Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. В середине декабря на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом применить вето в отношении закона, ее авторы считают, что "командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент". Петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. "При принятии решения о подписании закона мной учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава. С целью усовершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные нарушения мною инициирована перед кабинетом министров Украины дополнительная проработка поднятого вопроса", - говорится в ответе Зеленского.
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
01:54 03.02.2023
 
Зеленский ответил на призыв ветировать закон о наказаниях для солдат ВСУ

Зеленский ответил на призыв ветировать закон об ужесточении наказания для военных Украины

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать закон об ужесточении наказания для военнослужащих, по его словам, он поддержал документ, учитывая мнение главнокомандующего ВС Украины и командиров военных частей, которые считают, что он поможет не только усилить ответственность за преступления, но и избежать "необоснованных потерь личного состава".
Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. В середине декабря на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом применить вето в отношении закона, ее авторы считают, что "командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент". Петиция набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов.
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"При принятии решения о подписании закона мной учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава. С целью усовершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные нарушения мною инициирована перед кабинетом министров Украины дополнительная проработка поднятого вопроса", - говорится в ответе Зеленского.
 
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