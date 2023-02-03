https://ria.ru/20230203/zakharova-1849636626.html

Захарова оценила "амбициозный план" Киева по вступлению в ЕС

Захарова оценила "амбициозный план" Киева по вступлению в ЕС - РИА Новости, 03.02.2023

Захарова оценила "амбициозный план" Киева по вступлению в ЕС

Некоторые кандидаты на вступление в Евросоюз, например, Турция, "бегут" этот марафон уже более 30 лет - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:13

2023-02-03T19:13

2023-02-03T19:14

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турция

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денис шмыгаль

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некоторые кандидаты на вступление в Евросоюз, например, Турция, "бегут" этот марафон уже более 30 лет - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьера Украины Дениса Шмыгаля, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. "На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе - "Украина находится на расстоянии "световых лет" от членства в ЕС". На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии - "членство в ЕС - это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Ранее газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщила, что, по мнению некоторых европейских стран, вступление Украины в ЕС "займет световые годы". Как отмечает издание, перспективы интеграции Украины в ЕС в слишком короткие сроки разделили союзников. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. При этом газета Politico отметила, что в ЕС мало кто считает такой план реалистичным. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

https://ria.ru/20230203/evrosoyuz-1849627575.html

https://ria.ru/20230203/evrosoyuz-1849522994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, турция, россия, мария захарова, денис шмыгаль, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)