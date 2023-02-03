19:13 03.02.2023 (обновлено: 19:14 03.02.2023)
Захарова оценила "амбициозный план" Киева по вступлению в ЕС
Захарова напомнила Украине, что вступление в ЕС может растянуться на десятилетия
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некоторые кандидаты на вступление в Евросоюз, например, Турция, "бегут" этот марафон уже более 30 лет - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьера Украины Дениса Шмыгаля, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.
"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе - "Украина находится на расстоянии "световых лет" от членства в ЕС". На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии - "членство в ЕС - это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Ранее газета Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщила, что, по мнению некоторых европейских стран, вступление Украины в ЕС "займет световые годы". Как отмечает издание, перспективы интеграции Украины в ЕС в слишком короткие сроки разделили союзников.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. При этом газета Politico отметила, что в ЕС мало кто считает такой план реалистичным.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.