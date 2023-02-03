Рейтинг@Mail.ru
Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/zaes-1849421393.html
Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев
Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.02.2023
Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев
Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы, заявил глава РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:48
2023-02-03T08:49
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078109_0:35:3246:1861_1920x0_80_0_0_5e7f55c7740d3a2e6f5c4d0553f258c4.jpg
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - сказал Лихачев журналистам. Вместе с тем он отметил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности. Он пояснил, что это означает, что без ядерной реакции, за счет электричества, реакторы вырабатывают тепловую энергию и за счет этого устойчиво снабжают теплом город Энергодар. Он выразил уверенность, что Энергодару удастся пережить тяжелые времена и вернуться к штатной эксплуатации атомной станции.
https://ria.ru/20230130/magate-1848308329.html
https://ria.ru/20230130/zaes-1848307161.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078109_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85d8ce86da2c8c96d8442afb32061f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность
08:48 03.02.2023 (обновлено: 08:49 03.02.2023)
 
Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: обстановка на ЗАЭС не миновала критическую фазу

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - сказал Лихачев журналистам.
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:48
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков
Вместе с тем он отметил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности.
"Трудовой коллектив, несмотря на это давление, справляется с жизнедеятельностью, обеспечением безопасности. В целом станция не вырабатывает сейчас электроэнергию по целому ряду причин, но два блока находятся в так называемом горячем останове", - сказал глава "Росатома".
Он пояснил, что это означает, что без ядерной реакции, за счет электричества, реакторы вырабатывают тепловую энергию и за счет этого устойчиво снабжают теплом город Энергодар.
"Мы считаем ситуацию с теплоснабжением Энергодара приемлемой, хотя, конечно, если так можно выразиться, это временная схема. Держится она не только за счет атомной станции, но еще большого количества мобильных блочных котельных, которые мы поставили - Российская Федерация, "Росатом" - на станцию, в город, но и ценой героических усилий коллектива", - сказал Лихачев.
Он выразил уверенность, что Энергодару удастся пережить тяжелые времена и вернуться к штатной эксплуатации атомной станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:35
Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала