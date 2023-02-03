https://ria.ru/20230203/zaes-1849421393.html

Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев

Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.02.2023

Прилетов на ЗАЭС в последние недели не было, заявил Лихачев

Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы, заявил глава РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:48

2023-02-03T08:48

2023-02-03T08:49

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

безопасность

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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - сказал Лихачев журналистам. Вместе с тем он отметил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности. Он пояснил, что это означает, что без ядерной реакции, за счет электричества, реакторы вырабатывают тепловую энергию и за счет этого устойчиво снабжают теплом город Энергодар. Он выразил уверенность, что Энергодару удастся пережить тяжелые времена и вернуться к штатной эксплуатации атомной станции.

https://ria.ru/20230130/magate-1848308329.html

https://ria.ru/20230130/zaes-1848307161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность