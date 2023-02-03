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Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке - РИА Новости, 03.02.2023
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Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке - РИА Новости, 03.02.2023
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке
Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:11
2023-02-03T08:11
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник. "Окс задержан, подозревается по ч. 6 ст .290 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.
https://ria.ru/20230129/vzyatka-1848231006.html
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происшествия, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
08:11 03.02.2023
 
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке

Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Окс задержан, подозревается по ч. 6 ст .290 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.
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ПроисшествияКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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