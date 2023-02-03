https://ria.ru/20230203/vzyatka-1849416989.html
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке - РИА Новости, 03.02.2023
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке
Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:11
2023-02-03T08:11
2023-02-03T08:11
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник. "Окс задержан, подозревается по ч. 6 ст .290 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.
https://ria.ru/20230129/vzyatka-1848231006.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке
Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки