https://ria.ru/20230203/vzyatka-1849416989.html

Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке

Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке - РИА Новости, 03.02.2023

Начальника управления Роспотребнадзора Кузбасса заподозрили во взятке

Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:11

2023-02-03T08:11

2023-02-03T08:11

происшествия

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Начальник управления Роспотребнадзора Кузбасса Евгений Окс задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости информированный источник. "Окс задержан, подозревается по ч. 6 ст .290 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.

https://ria.ru/20230129/vzyatka-1848231006.html

кемеровская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)