https://ria.ru/20230203/vzryv-1849419998.html
В Энергодаре прогремел мощный взрыв
В Энергодаре прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 03.02.2023
В Энергодаре прогремел мощный взрыв
Звук мощного взрыва слышен в Энергодаре, в районе пятого микрорайона города, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:39
2023-02-03T08:39
2023-02-03T08:48
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Звук мощного взрыва слышен в Энергодаре, в районе пятого микрорайона города, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Хлопок раздался в 07:50 утра. Рогов отметил, что подробности произошедшего пока неизвестны.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.
https://ria.ru/20230127/aes-1847736653.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
энергодар
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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энергодар, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов
08:39 03.02.2023 (обновлено: 08:48 03.02.2023)
В Энергодаре прогремел мощный взрыв
Член главного совета администрации Запорожья Рогов: в Энергодаре прогремел мощный взрыв