16:34 03.02.2023 (обновлено: 16:35 03.02.2023)
СПЧ предложил продолжать выплаты семьям пропавших без вести
СПЧ направит в правительство предложение продолжать выплаты семьям пропавших без вести
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство предложение продолжать выплаты семьям пропавших без вести участников спецоперации, сообщила пресс-служба СПЧ.
"Нельзя приостанавливать выплаты таким семьям. Если о бойце ничего неизвестно, - его семья должна продолжать получать какое-то время положенные средства", - приводит пресс-служба в Telegram-канале Совета слова главы СПЧ Валерия Фадеева из его выступления на совещании рабочей группы Совета по вопросам спецоперации.
По данным пресс-службы, на совещании обсуждали вопросы помощи семьям пропавших без вести.
"Эти и другие предложения Совет в ближайшее время направит в правительство РФ и профильные ведомства", - рассказали в пресс-службе.
Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина тоже обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам поддержки семьи без вести пропавших участников спецоперации. Она предложила предусмотреть выплату 50% денежного довольствия семьям пропавших без вести военнослужащих.