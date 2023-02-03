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СПЧ предложил продолжать выплаты семьям пропавших без вести

СПЧ предложил продолжать выплаты семьям пропавших без вести - РИА Новости, 03.02.2023

СПЧ предложил продолжать выплаты семьям пропавших без вести

Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство предложение продолжать выплаты семьям пропавших без вести участников спецоперации, сообщила... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:34

2023-02-03T16:34

2023-02-03T16:35

общество

россия

валерий фадеев

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство предложение продолжать выплаты семьям пропавших без вести участников спецоперации, сообщила пресс-служба СПЧ. "Нельзя приостанавливать выплаты таким семьям. Если о бойце ничего неизвестно, - его семья должна продолжать получать какое-то время положенные средства", - приводит пресс-служба в Telegram-канале Совета слова главы СПЧ Валерия Фадеева из его выступления на совещании рабочей группы Совета по вопросам спецоперации. По данным пресс-службы, на совещании обсуждали вопросы помощи семьям пропавших без вести. "Эти и другие предложения Совет в ближайшее время направит в правительство РФ и профильные ведомства", - рассказали в пресс-службе. Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина тоже обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам поддержки семьи без вести пропавших участников спецоперации. Она предложила предусмотреть выплату 50% денежного довольствия семьям пропавших без вести военнослужащих.

https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фадеев, михаил мишустин, госдума рф