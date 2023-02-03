https://ria.ru/20230203/vybory-1849417789.html

В заксобрание внесли проект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

В заксобрание внесли проект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска - РИА Новости, 03.02.2023

В заксобрание внесли проект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Группа депутатов законодательного собрания Новосибирской области внесла в парламент законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:18

2023-02-03T08:18

2023-02-03T08:18

политика

новосибирск

кольцово

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Группа депутатов законодательного собрания Новосибирской области внесла в парламент законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово, сообщается на сайте областного парламента. Изменения предполагается внести в закон "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области". Группа депутатов, инициировавшая поправки, состоит из десяти человек, в числе которых первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. Законопроект внесен 2 февраля. "Законопроектом предлагается изменить способ избрания глав городских округов города Новосибирск и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты отмечают, что установление такого способа избрания градоначальников соответствует требованиям федерального законодательства и подтверждается правовой позицией Конституционного суда РФ. В случае принятия поправок они вступят в силу после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований. В пояснительной записке говорится, что практика избрания глав в большинстве муниципалитетах области, а также других регионах и городах "показала свою жизнеспособность и эффективность", поскольку отражает тенденцию на повышение роли местных парламентов и гарантирует необходимый баланс местных, региональных и общегосударственных интересов. "Результаты избирательных компаний по выборам глав указанных муниципалитетов (Новосибирска и Кольцово) за период с 2009 года по 2020 год показывают устойчивое снижение электоральной активности (по Новосибирску почти в 2,5 раза, по рабочему поселку Кольцово – почти в 2 раза), что на фоне значительных расходов бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности установленной для данных городских округов модели формирования главы муниципалитета", - считают депутаты. Как сообщалось, общественная палата Новосибирской области после ряда экспертных обсуждений в январе этого года рекомендовала отменить прямые выборы мэра Новосибирска в пользу его конкурсного назначения. На данный момент прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230201/smog-1848958796.html

https://ria.ru/20230131/sibir-1848585688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, новосибирск, кольцово, новосибирская область, общество