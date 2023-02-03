https://ria.ru/20230203/vsu-1849594722.html

На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023

На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:15

2023-02-03T17:15

2023-02-03T17:51

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

авдеевка

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости военнослужащий армии России. "Ликвидация пункта была произведена с помощью ПТРК "Корнет", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что укрепление уничтожили в ночь на 3 февраля бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения.Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные во время наступления отбили стратегически важный опорный пункт около села Веселое в ДНР. Бойцы захватили большое количество трофейного оружия, а также заняли более выгодные позиции. Благодаря этому подразделения планируют продолжить наступление, добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230203/akhmat-1849449686.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта украинских войск с помощью ПТРК "Корнет" Видео уничтожения опорного пункта украинских войск с помощью ПТРК "Корнет" под Авдеевкой. 2023-02-03T17:15 true PT0M19S

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, россия, украина, ситуация в днр и лнр