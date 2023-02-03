https://ria.ru/20230203/vsu-1849594722.html
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:15
2023-02-03T17:15
2023-02-03T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
авдеевка
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости военнослужащий армии России. "Ликвидация пункта была произведена с помощью ПТРК "Корнет", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что укрепление уничтожили в ночь на 3 февраля бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения.Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные во время наступления отбили стратегически важный опорный пункт около села Веселое в ДНР. Бойцы захватили большое количество трофейного оружия, а также заняли более выгодные позиции. Благодаря этому подразделения планируют продолжить наступление, добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230203/akhmat-1849449686.html
донецкая народная республика
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Уничтожение опорного пункта украинских войск с помощью ПТРК "Корнет"
Видео уничтожения опорного пункта украинских войск с помощью ПТРК "Корнет" под Авдеевкой.
2023-02-03T17:15
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РИА Новости
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безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:15 03.02.2023 (обновлено: 17:51 03.02.2023)
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили из "Корнета" взводный опорный пункт ВСУ близ Авдеевки