Рейтинг@Mail.ru
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/vsu-1849594722.html
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:15
2023-02-03T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
авдеевка
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849598722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5989a558230b676107005d138acd2297.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости военнослужащий армии России. "Ликвидация пункта была произведена с помощью ПТРК "Корнет", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что укрепление уничтожили в ночь на 3 февраля бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения.Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные во время наступления отбили стратегически важный опорный пункт около села Веселое в ДНР. Бойцы захватили большое количество трофейного оружия, а также заняли более выгодные позиции. Благодаря этому подразделения планируют продолжить наступление, добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230203/akhmat-1849449686.html
донецкая народная республика
авдеевка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение опорного пункта украинских войск с помощью ПТРК "Корнет"
Видео уничтожения опорного пункта украинских войск с помощью ПТРК "Корнет" под Авдеевкой.
2023-02-03T17:15
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849598722_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_83d68d3e4f47415e53455be9b448207b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:15 03.02.2023 (обновлено: 17:51 03.02.2023)
 
На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили из "Корнета" взводный опорный пункт ВСУ близ Авдеевки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. На Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, из которого велся огонь по позициям союзных сил, сообщил РИА Новости военнослужащий армии России.
"Ликвидация пункта была произведена с помощью ПТРК "Корнет", — уточнил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он добавил, что укрепление уничтожили в ночь на 3 февраля бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения.
Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные во время наступления отбили стратегически важный опорный пункт около села Веселое в ДНР. Бойцы захватили большое количество трофейного оружия, а также заняли более выгодные позиции. Благодаря этому подразделения планируют продолжить наступление, добавил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 11:04Специальная военная операция на Украине
Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала