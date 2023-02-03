https://ria.ru/20230203/vstrecha-1849484999.html

Путин встретится с лидерами думских фракций

Путин встретится с лидерами думских фракций - РИА Новости, 03.02.2023

Путин встретится с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:38

2023-02-03T12:38

2023-02-03T12:44

политика

дмитрий песков

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций (Госдумы), и мы будем информировать вас по мере этих встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как будет проходить общение главы государства с лидерами думских фракций - отдельно или в формате общей встречи.Он не уточнил сроки проведения этих встреч.

https://ria.ru/20230125/putin-1847290999.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф