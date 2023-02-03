https://ria.ru/20230203/vstrecha-1849484999.html
Путин встретится с лидерами думских фракций
Путин встретится с лидерами думских фракций - РИА Новости, 03.02.2023
Путин встретится с лидерами думских фракций
Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:38
2023-02-03T12:38
2023-02-03T12:44
политика
дмитрий песков
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций (Госдумы), и мы будем информировать вас по мере этих встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как будет проходить общение главы государства с лидерами думских фракций - отдельно или в формате общей встречи.Он не уточнил сроки проведения этих встреч.
https://ria.ru/20230125/putin-1847290999.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Госдума РФ
12:38 03.02.2023 (обновлено: 12:44 03.02.2023)
Путин встретится с лидерами думских фракций
Президент Путин планирует отдельные встречи с лидерами думских фракций
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций (Госдумы), и мы будем информировать вас по мере этих встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как будет проходить общение главы государства с лидерами думских фракций - отдельно или в формате общей встречи.
Он не уточнил сроки проведения этих встреч.