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Путин встретится с лидерами думских фракций - РИА Новости, 03.02.2023
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Путин встретится с лидерами думских фракций
Путин встретится с лидерами думских фракций - РИА Новости, 03.02.2023
Путин встретится с лидерами думских фракций
Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:38
2023-02-03T12:44
политика
дмитрий песков
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций (Госдумы), и мы будем информировать вас по мере этих встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как будет проходить общение главы государства с лидерами думских фракций - отдельно или в формате общей встречи.Он не уточнил сроки проведения этих встреч.
https://ria.ru/20230125/putin-1847290999.html
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политика, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Госдума РФ
12:38 03.02.2023 (обновлено: 12:44 03.02.2023)
 
Путин встретится с лидерами думских фракций

Президент Путин планирует отдельные встречи с лидерами думских фракций

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций (Госдумы), и мы будем информировать вас по мере этих встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как будет проходить общение главы государства с лидерами думских фракций - отдельно или в формате общей встречи.
Он не уточнил сроки проведения этих встреч.
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