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В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан - РИА Новости, 03.02.2023
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В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан - РИА Новости, 03.02.2023
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан
Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:42
2023-02-03T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В деревне Аксиньино горит кровля двухэтажного ресторана на площади 375 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания до прибытия пожарных был эвакуирован персонал ресторана. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
13:42 03.02.2023
 
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан

В Подмосковье на площади около 400 квадратных метров загорелся двухэтажный ресторан

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Аксиньино горит кровля двухэтажного ресторана на площади 375 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания до прибытия пожарных был эвакуирован персонал ресторана. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
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