https://ria.ru/20230203/vozgoranie-1849506299.html

В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан

В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан - РИА Новости, 03.02.2023

В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан

Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:42

2023-02-03T13:42

2023-02-03T13:42

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В деревне Аксиньино горит кровля двухэтажного ресторана на площади 375 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания до прибытия пожарных был эвакуирован персонал ресторана. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849210236.html

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)