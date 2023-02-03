https://ria.ru/20230203/vozgoranie-1849506299.html
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан - РИА Новости, 03.02.2023
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан
Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:42
2023-02-03T13:42
2023-02-03T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двухэтажный ресторан загорелся на площади около 400 квадратных метров в Одинцовском городском округе Московской области, персонал заведения эвакуирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В деревне Аксиньино горит кровля двухэтажного ресторана на площади 375 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания до прибытия пожарных был эвакуирован персонал ресторана. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849210236.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся двухэтажный ресторан
В Подмосковье на площади около 400 квадратных метров загорелся двухэтажный ресторан