https://ria.ru/20230203/voyna-1849473775.html

Москалькова: молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны

Москалькова: молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны - РИА Новости, 03.02.2023

Москалькова: молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны

Российская молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны, развязанной против страны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:05

2023-02-03T12:05

2023-02-03T12:05

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны, развязанной против страны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам декабрьского заседания Госсовета по молодёжной политике. "Наша молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны, развязанной против России. Русофобия и санкции Запада ограничивают многие права и свободы молодых людей", - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале. Москалькова отметила, что поручения президента касаются льготных ипотечных программ, поддержки добровольчества и молодежных общественных объединений, развития предпринимательской инициативы. "В аппарате УПЧ (уполномоченного по правам человека – ред.) проводится постоянный мониторинг соблюдения прав молодёжи. Наш Молодежный совет активно вовлекает юных граждан в решение их вопросов. Реализация поручений нашего президента придаст новый импульс этой работе", - сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20230201/zapad-1849043979.html

https://ria.ru/20221229/vengriya-1842044615.html

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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин