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Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.02.2023
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Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.02.2023
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР
В больницах ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России", они будут помогать врачам и пациентам, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:37
2023-02-03T10:37
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк
единая россия
молодая гвардия единой россии
мгер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В больницах ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России", они будут помогать врачам и пациентам, сообщили в пресс-службе ЕР. "В больницах ЛДНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России". Они будут помогать врачам и пациентам "гражданской" больницы и военных госпиталей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в больнице имени Калинина в Донецке, а также в госпиталях в Луганске, Лисичанске и Горловке волонтеры работают в приемных отделениях, стерилизуют медицинское оборудование для операций и ухаживают за больными в палатах. "Многие ребята являются студентами медицинских вузов, имеют опыт работы в наших волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. А главное - хотят внести свой вклад в общее дело. Расширяем географию нашей работы в этом жизненно важном направлении и при необходимости оперативно увеличим количество волонтеров. В наших рядах очень много желающих помогать", - приводят в пресс-службе слова председателя МГЕР Антона Демидова.
https://ria.ru/20230127/volontery-1847774795.html
https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донецк, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
10:37 03.02.2023
 
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР

Двести волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" начали работу в больницах ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВолонтеры
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Волонтеры. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В больницах ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России", они будут помогать врачам и пациентам, сообщили в пресс-службе ЕР.
"В больницах ЛДНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России". Они будут помогать врачам и пациентам "гражданской" больницы и военных госпиталей", - говорится в сообщении.
Волонтеры
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Отмечается, что в больнице имени Калинина в Донецке, а также в госпиталях в Луганске, Лисичанске и Горловке волонтеры работают в приемных отделениях, стерилизуют медицинское оборудование для операций и ухаживают за больными в палатах.
"Многие ребята являются студентами медицинских вузов, имеют опыт работы в наших волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. А главное - хотят внести свой вклад в общее дело. Расширяем географию нашей работы в этом жизненно важном направлении и при необходимости оперативно увеличим количество волонтеров. В наших рядах очень много желающих помогать", - приводят в пресс-службе слова председателя МГЕР Антона Демидова.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецкЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой РоссииМГЕР
 
 
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