https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.02.2023
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР
В больницах ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России", они будут помогать врачам и пациентам, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:37
2023-02-03T10:37
2023-02-03T10:37
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В больницах ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России", они будут помогать врачам и пациентам, сообщили в пресс-службе ЕР. "В больницах ЛДНР начали работу 200 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России". Они будут помогать врачам и пациентам "гражданской" больницы и военных госпиталей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в больнице имени Калинина в Донецке, а также в госпиталях в Луганске, Лисичанске и Горловке волонтеры работают в приемных отделениях, стерилизуют медицинское оборудование для операций и ухаживают за больными в палатах. "Многие ребята являются студентами медицинских вузов, имеют опыт работы в наших волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. А главное - хотят внести свой вклад в общее дело. Расширяем географию нашей работы в этом жизненно важном направлении и при необходимости оперативно увеличим количество волонтеров. В наших рядах очень много желающих помогать", - приводят в пресс-службе слова председателя МГЕР Антона Демидова.
https://ria.ru/20230127/volontery-1847774795.html
https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР
Двести волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" начали работу в больницах ДНР и ЛНР