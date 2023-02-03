https://ria.ru/20230203/vizit-1849595826.html

Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана

Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана - РИА Новости, 03.02.2023

Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана

Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:18

2023-02-03T17:18

2023-02-03T17:18

россия

иран

замир кабулов

хосейн амир абдоллахиан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Ранее в МИД РФ сообщили, что запланированные на 17 января переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки.

https://ria.ru/20230202/pomosch-1849202136.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, замир кабулов, хосейн амир абдоллахиан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)