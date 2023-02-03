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Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана - РИА Новости, 03.02.2023
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Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана
Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана - РИА Новости, 03.02.2023
Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана
Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:18
2023-02-03T17:18
россия
иран
замир кабулов
хосейн амир абдоллахиан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Ранее в МИД РФ сообщили, что запланированные на 17 января переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки.
https://ria.ru/20230202/pomosch-1849202136.html
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россия, иран, замир кабулов, хосейн амир абдоллахиан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Иран, Замир Кабулов, Хосейн Амир Абдоллахиан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:18 03.02.2023
 
Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана

Кабулов: дата визита главы МИД Ирана Абдоллахиана в Россию прорабатывается

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Ожидается (визит - ред.), даты прорабатываются, ответ пока не получили, поэтому не могу ничего сказать. Визит был отложен, а не отменен", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в МИД РФ сообщили, что запланированные на 17 января переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием
 
РоссияИранЗамир КабуловХосейн Амир АбдоллахианМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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