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Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана
Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана - РИА Новости, 03.02.2023
Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана
Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:18
2023-02-03T17:18
2023-02-03T17:18
россия
иран
замир кабулов
хосейн амир абдоллахиан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Даты визита главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Россию прорабатываются, сроки пока не определены, заявил в пятницу директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Ранее в МИД РФ сообщили, что запланированные на 17 января переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки.
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россия, иран, замир кабулов, хосейн амир абдоллахиан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Иран, Замир Кабулов, Хосейн Амир Абдоллахиан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Москва прорабатывает дату визита главы МИД Ирана
Кабулов: дата визита главы МИД Ирана Абдоллахиана в Россию прорабатывается