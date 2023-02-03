https://ria.ru/20230203/veyp-1849436372.html

Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов

Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов - РИА Новости, 03.02.2023

Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запрещает на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:20

2023-02-03T10:20

2023-02-03T12:13

wildberries

экономика

здоровье - общество

россия

вейпы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:140:2089:1315_1920x0_80_0_0_1116729102728e1d4f6498d8fed2761b.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запрещает на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе безникотиновых, сообщает компания."Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых … Новость об изменениях выпустили 31 января в договоре-оферте, с 7 февраля они вступят в силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадка считает данную продукцию потенциально опасной для клиентов.В конце января президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев рассказал РИА Новости, что предприниматели, несмотря на действующий запрет на дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, реализуют такие товары на Wildberries. Тогда в компании заявили, что реализация вейпов полностью запрещена на маркетплейсе, однако некоторые недобросовестные продавцы пытаются обмануть платформу и реализовать подобную продукцию и компания с этим борется.При этом в пресс-службе "Яндекс Маркета" сообщили РИА Новости, что офертой маркетплейса для продавцов предусмотрен запрет на продажу электронных сигарет и другой никотинсодержащей продукции, а также любых жидкостей и смесей для курения независимо от наличия в них никотина.В Ozon агентству также рассказали, что на площадке всегда действовал запрет на продажу табачных изделий и любых курительных смесей. "Продажа устройств для курения также ограничена: они должны быть "пустыми", т.е. не содержать табака, никотина или жидкости для электронных сигарет, в том числе безникотиновой. Такие устройства мы дополнительно перепроверяем и не продаем несовершеннолетним", - добавили там.В 2021 году в России был принят закон, запрещающий продавать кальяны, вейпы и никотинсодержащие товары через интернет. Кроме того, документ установил дополнительные требования к демонстрации таких товаров в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

wildberries, экономика, здоровье - общество, россия, вейпы