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Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов - РИА Новости, 03.02.2023
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Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов
Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов - РИА Новости, 03.02.2023
Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов
Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запрещает на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:20
2023-02-03T12:13
wildberries
экономика
здоровье - общество
россия
вейпы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запрещает на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе безникотиновых, сообщает компания."Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых … Новость об изменениях выпустили 31 января в договоре-оферте, с 7 февраля они вступят в силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадка считает данную продукцию потенциально опасной для клиентов.В конце января президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев рассказал РИА Новости, что предприниматели, несмотря на действующий запрет на дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, реализуют такие товары на Wildberries. Тогда в компании заявили, что реализация вейпов полностью запрещена на маркетплейсе, однако некоторые недобросовестные продавцы пытаются обмануть платформу и реализовать подобную продукцию и компания с этим борется.При этом в пресс-службе "Яндекс Маркета" сообщили РИА Новости, что офертой маркетплейса для продавцов предусмотрен запрет на продажу электронных сигарет и другой никотинсодержащей продукции, а также любых жидкостей и смесей для курения независимо от наличия в них никотина.В Ozon агентству также рассказали, что на площадке всегда действовал запрет на продажу табачных изделий и любых курительных смесей. "Продажа устройств для курения также ограничена: они должны быть "пустыми", т.е. не содержать табака, никотина или жидкости для электронных сигарет, в том числе безникотиновой. Такие устройства мы дополнительно перепроверяем и не продаем несовершеннолетним", - добавили там.В 2021 году в России был принят закон, запрещающий продавать кальяны, вейпы и никотинсодержащие товары через интернет. Кроме того, документ установил дополнительные требования к демонстрации таких товаров в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.
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wildberries, экономика, здоровье - общество, россия, вейпы
Wildberries, Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Вейпы
10:20 03.02.2023 (обновлено: 12:13 03.02.2023)
 
Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов

Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов и курительных смесей

© iStock.com / Yaroslav LitunЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© iStock.com / Yaroslav Litun
Электронная сигарета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запрещает на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе безникотиновых, сообщает компания.
"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых … Новость об изменениях выпустили 31 января в договоре-оферте, с 7 февраля они вступят в силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадка считает данную продукцию потенциально опасной для клиентов.
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В конце января президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев рассказал РИА Новости, что предприниматели, несмотря на действующий запрет на дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, реализуют такие товары на Wildberries. Тогда в компании заявили, что реализация вейпов полностью запрещена на маркетплейсе, однако некоторые недобросовестные продавцы пытаются обмануть платформу и реализовать подобную продукцию и компания с этим борется.
При этом в пресс-службе "Яндекс Маркета" сообщили РИА Новости, что офертой маркетплейса для продавцов предусмотрен запрет на продажу электронных сигарет и другой никотинсодержащей продукции, а также любых жидкостей и смесей для курения независимо от наличия в них никотина.
В Ozon агентству также рассказали, что на площадке всегда действовал запрет на продажу табачных изделий и любых курительных смесей. "Продажа устройств для курения также ограничена: они должны быть "пустыми", т.е. не содержать табака, никотина или жидкости для электронных сигарет, в том числе безникотиновой. Такие устройства мы дополнительно перепроверяем и не продаем несовершеннолетним", - добавили там.
В 2021 году в России был принят закон, запрещающий продавать кальяны, вейпы и никотинсодержащие товары через интернет. Кроме того, документ установил дополнительные требования к демонстрации таких товаров в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.
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Проголосовали:15884
18 января, 16:07
 
WildberriesЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияВейпы
 
 
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