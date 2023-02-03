https://ria.ru/20230203/vengriya-1849412347.html

Глава МИД Венгрии резко осадил американского посла

Глава МИД Венгрии резко осадил американского посла - РИА Новости, 03.02.2023

Глава МИД Венгрии резко осадил американского посла

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление посла США Дэвида Прессмана с критикой позиции Будапешта по антироссийским санкциям, призвав... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T06:44

2023-02-03T06:44

2023-02-03T06:54

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление посла США Дэвида Прессмана с критикой позиции Будапешта по антироссийским санкциям, призвав американского дипломата не вмешиваться во внутренние дела страны.Ранее Прессман обвинил венгерские власти в "противодействии" европейским санкциям в отношении России.Как отметил Сийярто, высказывание представителя Штатов "абсолютно не интересно", так как Прессман "не имеет отношения" к внутриполитическим процессам в Венгрии, и вмешиваться в них – "не его работа"."Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении", - заметил министр в комментарии телеканалу ATV.По его словам, эпоха "губернаторов и регентов", отправляемых для того, чтобы рассказывать государствам, как им жить, закончилась. "Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны - включая посла - думает о внутриполитических процессах в Венгрии", - подчеркнул Сийярто.Он добавил, что действия венгерского правительства определяются исключительно национальными интересами страны.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848853632.html

https://ria.ru/20230202/ssha-1849176625.html

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в мире, россия, венгрия, сша, петер сийярто