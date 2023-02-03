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Переход стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается, заявили в ЕЭК
Переход стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается, заявили в ЕЭК - РИА Новости, 03.02.2023
Переход стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается, заявили в ЕЭК
Обсуждение перехода стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на единую валюту пока не стоит в текущей повестке союза, сообщила помощник председателя... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:27
2023-02-03T14:27
2023-02-03T14:40
экономика
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обсуждение перехода стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на единую валюту пока не стоит в текущей повестке союза, сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. В ходе брифинга Малкина отметила, что вопрос о переходе является часто задаваемым. "Но хочу сказать, что в настоящий момент этот вопрос не стоит в активной повестке Евразийского экономического союза", - сказала она, добавив, что, по оценке ЕЭК, применение новых подходов к осуществлению расчетов уже назрело. Тем не менее Малкина уточнила, что могут быть абсолютно разные решения "и необязательно переход на единую валюту". "В частности, скажем так, в списке возможных решений - это и введение единой расчетной единицы, и внедрение общей крипты или цифровой валюты на территории союза", - сказала она. По ее словам, эксперты комиссии сейчас проводят проработку этих вопросов, в том числе и цифровой валюты. "Возможно, по итогам года мы будем готовы сформулировать какие-то конкретные предложения при том, что государства-члены их будут поддерживать", - констатировала помощник главы комиссии ЕЭК.
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экономика, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
Экономика, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
14:27 03.02.2023 (обновлено: 14:40 03.02.2023)
Переход стран ЕАЭС на единую валюту пока не обсуждается, заявили в ЕЭК
В ЕЭК заявили, что обсуждения перехода стран ЕАЭС на единую валюту нет в текущей повестке
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обсуждение перехода стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на единую валюту пока не стоит в текущей повестке союза, сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
В ходе брифинга Малкина отметила, что вопрос о переходе является часто задаваемым. "Но хочу сказать, что в настоящий момент этот вопрос не стоит в активной повестке Евразийского экономического союза", - сказала она, добавив, что, по оценке ЕЭК, применение новых подходов к осуществлению расчетов уже назрело.
Тем не менее Малкина уточнила, что могут быть абсолютно разные решения "и необязательно переход на единую валюту". "В частности, скажем так, в списке возможных решений - это и введение единой расчетной единицы, и внедрение общей крипты или цифровой валюты на территории союза", - сказала она.
По ее словам, эксперты комиссии сейчас проводят проработку этих вопросов, в том числе и цифровой валюты.
"Возможно, по итогам года мы будем готовы сформулировать какие-то конкретные предложения при том, что государства-члены их будут поддерживать", - констатировала помощник главы комиссии ЕЭК.